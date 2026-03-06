Son Dakika: Antalya’da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri açıkladı

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde birçok kişi sarsıntıyı hissederken, depremin şiddeti ve merkez üssüne ilişkin ilk bilgiler için gözler yetkili kurumlardan yapılan açıklamalara çevrildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamaları; SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM! Büyüklük:4.5 (Mw) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 08.35'te kaydedilen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin yaklaşık 12.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. 6 MART 2026 SON DEPREMLER Resmi kayıtlara yansıyan bugünün dikkat çeken depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yansıyor: İşte, sorgulama yapabileceğiniz o ekran: SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ