Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Antalya'da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü

SON DAKİKA: Antalya'da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü

Son Dakika Haberi: Akdeniz'de geçtiğimiz gün 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından yeniden aynı merkez üssü sallandı. Antalya deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafında paylaşılırken bölge halkı araştırmalara hız kazandırmış durumda. Peki; 5 Aralık Antalya deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:24
SON DAKİKA: Antalya’da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü

Antalya deprem şiddeti, merkez üssü ve derinliği en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz gün Akdeniz üzerinde yaşanan sarsıntı ardından yeniden sallanan bölgede diri fay hatları kontrol ediliyor. Peki; Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: Antalya’da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü

DEPREM SON DAKİKA: ANTALYA SALLANDI!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Antalya deprem 3.5 büyüklüğünde Akdeniz üzerinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Gazipaşa'ya yakın olarak belirlendi.

İşte, detaylı bilgiler:

SON DAKİKA: Antalya’da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü

ANTALYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5 (Mw)

Yer:Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya)

Tarih:2024-12-05

Saat:09:08:03 TSİ

Derinlik:21.06 km

SON DAKİKA: Antalya’da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü

BİR GÜN ÖNCE ŞİDDETLİ SALLANDI

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)

Tarih:2024-12-04

Saat:12:09:10 TSİ

Derinlik:32.69 km

SON DAKİKA: Antalya’da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA SON DAKİKA