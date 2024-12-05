SON DAKİKA: Antalya’da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü

Antalya deprem şiddeti, merkez üssü ve derinliği en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz gün Akdeniz üzerinde yaşanan sarsıntı ardından yeniden sallanan bölgede diri fay hatları kontrol ediliyor. Peki; Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu? İşte, detaylar...