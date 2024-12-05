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SON DAKİKA: Antalya'da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü
SON DAKİKA: Antalya'da korkutan deprem! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem şiddeti ve merkez üssü
Son Dakika Haberi: Akdeniz'de geçtiğimiz gün 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından yeniden aynı merkez üssü sallandı. Antalya deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafında paylaşılırken bölge halkı araştırmalara hız kazandırmış durumda. Peki; 5 Aralık Antalya deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:24