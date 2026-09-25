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SON DAKİKA... Antalya'da korna dehşeti! Genç motosikletliyi sokak ortasında öldüresiye darp ettiler: O anlar kamerada...
SON DAKİKA... Antalya'da korna dehşeti! Genç motosikletliyi sokak ortasında öldüresiye darp ettiler: O anlar kamerada...
SON DAKİKA...Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Motosikletli genç, korna çalma tartışmasında 3 kişi tarafından cadde ortasında tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 11:53