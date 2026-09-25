SON DAKİKA... Antalya’da korna dehşeti! Genç motosikletliyi sokak ortasında öldüresiye darp ettiler: O anlar kamerada...

"BAŞINDAKİ KASKI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR'



Ö.F.Y ve sonradan gelen 2 kişinin oğlunu yerde darbederken başındaki kaskı çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen anne Nimet Dönmez, "Daha sonra etraftan duyarlı vatandaşlarımız, motorlu çocuklar geliyor, olaya müdahale ediyor. O esnada arkadaşlar kaçarak gidiyorlar. Kendilerini savunma şekilleri şu şekilde; benim oğlum trafikte makas atıyormuş, trafiği tehlikeye sokuyormuş. Araç sürücüsü güzellikle müdahale etmiş, buna rağmen benim oğlum başkana küfür etmiş. Yani adaletlerini akılları sıra kendileri uygulamaya çalışıyorlar. Madem benim oğlumun böyle bir hatası var, madem makas atıyor, trafiği tehlikeye atıyor, plakasını çekersin, ilgili kurumlara gönderirsin, cezası neyse çeker. Bu ülkede hiç kimse kendi adaletini kendisi sağlayamaz" şeklinde konuştu.