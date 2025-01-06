Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Antalya'da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

SON DAKİKA... Antalya'da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

SON DAKİKA... Antalya'da üniversiteli Engin Şeker, 30 metrelik falezlerden aracı ile birlikte düşerek kayıplara karıştı. Araç denizden çıkartılırken Şeker hala bulunamadı. 13 gündür devam eden arama çalışmalarında ekipler o noktaya yoğunlaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:10
SON DAKİKA... Antalya’da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

25 Aralık 2024 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 34 CHK 531 plakalı aracı ile Eski Lara Caddesi'nde bulunan Mobil Halk Plajı'na gelen Engin Şeker, bir süre burada bekledikten aracı ile birlikte yaklaşık 30 metrelik falezlerden denize düşmüştü.

SON DAKİKA... Antalya’da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edilirken, şiddetli yağış ve fırtına ekiplerin arama çalışmalarını güçleştirmişti.

SON DAKİKA... Antalya’da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR

İki gün süren aramaların sonunda Engin Şeker'e ait otomobil Antalya Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bulunarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken araç içerisinde gence ait her hangi bir ize rastlanmamıştı.

SON DAKİKA... Antalya’da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

Yat Limanı'na götürülen otomobilde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken, Şeker'in araç içerisinde bulunmaması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SON DAKİKA... Antalya’da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

SUALTI MAĞARASINDA ARANIYOR

Aradan geçen 13 günde aile oğullarının bulunması için olay yerinde beklerken Deniz Polisi, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri de arama çalışmalarını sürdürüyor.

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