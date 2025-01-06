Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Antalya'da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

SON DAKİKA... Antalya'da üniversiteli Engin Şeker’i arama çalışmaları 13. gününde: Dikkat çeken sualtı mağarası şüphesi!

SON DAKİKA... Antalya'da üniversiteli Engin Şeker, 30 metrelik falezlerden aracı ile birlikte düşerek kayıplara karıştı. Araç denizden çıkartılırken Şeker hala bulunamadı. 13 gündür devam eden arama çalışmalarında ekipler o noktaya yoğunlaştı.