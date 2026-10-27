Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Antalya'daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA... Antalya'daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde 4 işçinin hayatını kaybettiği olayın acı detayları ortaya çıktı. Devrilen kule vinç ve metrelerce savrulan konteynerlerde derbi maçı izledikleri sırada yakalanan işçilerden Aycan Kılınç'ın cenazesi memleketi Niğde'ye gönderilirken, Suriye uyruklu 3 işçinin cenaze işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 27.10.2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 13:29
SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

Antalya'da dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak'ta meydana geldi. Antalya kent merkezinde dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte hortum çıktı. İşçilerin bulunduğu 2 konteyneri savuran hortum, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrilmesine neden oldu.

SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerdeki işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI!"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı hortum olayına ilişkin adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

Hortumun birkaç yüz metrede kaybolduğunu ve önüne çıkan her şeyi yıktığını anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Maalesef bu yıktıklarından 2 tanesi içinde işçilerin bulunduğu konteynerlerdi. O konteynerlerden birinde kalan 4 işçinin tamamı maalesef vefat etti. Diğer konteynerin içinde kalan işçi ise yaralı olarak kurtuldu. Onun durumu iyi. Gün ağarınca bütün alanı tekrar taradık acaba başka bir durum var mı diye. Şükür ki herhangi bir başka cenazeyle karşılaşmadık. Başka bir yaralı da yok. 9 araç hasar görmüş. Bazı konteyner parçaları birkaç yüz metre ötedeki bizim anaokulumuzun çatısına uçmuş. Yani yüzlerce metreden bahsediyorum. Büyük parçaların ve insanların metrelerce öteye savrulduğu olağanüstü bir doğa olayıyla karşı karşıyayız."

"SORUMLU KİŞİLER SORGULANIYOR"

Olayla ilgili adli sürecin de başlatıldığını bildiren Şahin, "Oradaki sorumlu konumda olan inşaatın sahibi, en son müdürü ve diğer sorumlu kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma çerçevesinde sorgulanıyor." dedi. Vali Şahin, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin de belirlendiğini söyledi.

Vefat edenlerden 3'ünün Suriye uyruklu, birinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu aktaran Şahin, yaralının da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.

Yağışların devam edeceği bilgisini paylaşan Şahin, "Sarı uyarı var. Henüz bir olumsuzluk yok, takip ediyoruz. Şehrimizin dün itibarıyla başka noktalarında da küçük çaplı taşkınlar yaşandı. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

Öte yandan, olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn olarak açıklandı.

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SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

HORTUMUN YARATTIĞI YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız" diye nitelendirdiği hortumun yarattığı yıkım, gündüz görüntülendi. İnşaat alanındaki konteynerlerin parçalarının etrafa savrulduğu, çevredeki bir sitenin güvenlik duvarının zarar gördüğü, bazı araçların da hortumdan etkilendiği görüldü. Yakındaki bir okulun çatısının da hortumdan etkilendiği, bazı konteyner parçalarının ise çevredeki sitelerin bahçelerine savrulduğu belirlendi. Tonlarca ağırlıktaki kule vincin araziye devrildiği olay yerinde kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. İşçilerin dün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini konteynerde izledikleri sırada hortumun meydana geldiği öğrenildi.

Antalya'da 4 kişinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

HORTUM FACİASINDA ÖLENLERİN BİRİ TÜRK, 3'Ü SURİYE VATANDAŞI

Hayatını kaybeden işçilerinden birinin Aycan Kılınç'ın (30) olduğu öğrenildi. Kılınç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Niğde'den gelen yakınlarına teslim edildi. Bekar olan Kılınç'ın Çiftlik ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

Faciada hayatını kaybeden diğer 3 işçi, Muhammed El Naim, Salah El Naim, İsa El Nevvaf ise Suriye uyruklu kişiler olduğu kaydedildi. Otopsinin ardından Suriye uyruklu işçilerin cenazelerinin Dakka'ya gönderileceği açıklandı.

SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayda hayatını kaybeden işçilerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

"HER YER SAVAŞ ALANI GİBİYDİ'

Mahallelilerden Turan Işık, "Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Ses ve uğultu duyduk. Çocuklarım camın önündeydi. Bir baktık iş işten geçmiş her yer savaş alanı gibiydi. Çok büyük bir afet. Hortum metrelerce sürüklemiş. Yağışın peşinden afet koptu. Birkaç yere savrulmuş konteynerler. Acı bir olay. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

DEHŞETİN BOYUTU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #KEPEZ