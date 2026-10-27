SON DAKİKA... Antalya’daki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı! 4 kişi gözaltına alındı

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI!"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı hortum olayına ilişkin adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

Hortumun birkaç yüz metrede kaybolduğunu ve önüne çıkan her şeyi yıktığını anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Maalesef bu yıktıklarından 2 tanesi içinde işçilerin bulunduğu konteynerlerdi. O konteynerlerden birinde kalan 4 işçinin tamamı maalesef vefat etti. Diğer konteynerin içinde kalan işçi ise yaralı olarak kurtuldu. Onun durumu iyi. Gün ağarınca bütün alanı tekrar taradık acaba başka bir durum var mı diye. Şükür ki herhangi bir başka cenazeyle karşılaşmadık. Başka bir yaralı da yok. 9 araç hasar görmüş. Bazı konteyner parçaları birkaç yüz metre ötedeki bizim anaokulumuzun çatısına uçmuş. Yani yüzlerce metreden bahsediyorum. Büyük parçaların ve insanların metrelerce öteye savrulduğu olağanüstü bir doğa olayıyla karşı karşıyayız."

"SORUMLU KİŞİLER SORGULANIYOR"

Olayla ilgili adli sürecin de başlatıldığını bildiren Şahin, "Oradaki sorumlu konumda olan inşaatın sahibi, en son müdürü ve diğer sorumlu kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma çerçevesinde sorgulanıyor." dedi. Vali Şahin, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin de belirlendiğini söyledi.

Vefat edenlerden 3'ünün Suriye uyruklu, birinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu aktaran Şahin, yaralının da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.

Yağışların devam edeceği bilgisini paylaşan Şahin, "Sarı uyarı var. Henüz bir olumsuzluk yok, takip ediyoruz. Şehrimizin dün itibarıyla başka noktalarında da küçük çaplı taşkınlar yaşandı. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

Öte yandan, olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn olarak açıklandı.