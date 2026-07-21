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SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

SON DAKİKA… Antalya'daki bir apartmanın teras katından sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. Dairede çıkan yangında mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. Yüreklerin ağza geldiği anlar, saniye saniye görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:39
SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, pencerelerden yükselen yoğun duman ve alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

PATLAYAN CAMLAR ETRAFA SAÇILDI

Bu sırada evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan 2 kişi, çaresizce kurtarılmayı bekledi.

Yangında can pazarı: Teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler! | Video

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SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç ile Uz ve Yılmaz'a ulaştı. Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü, patlayan camlar etrafa saçıldı.

SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ölümle burun buruna gelen Uz ve Yılmaz, ekiplerin zamanında ve başarılı müdahalesiyle bulundukları yerden güvenli şekilde indirilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

'BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE HER ŞEY PATLADI'

Mahalleliden Ali Dumlupınar, "Ben karşı binadaki 9'uncu katta oturuyorum. Balkona çıktığımda karşı daireden duman çıktığını gördüm. 2 genç alevler üzerine gelince sarktılar aşağıya.

SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

Son anda itfaiye yetişip onları indirdi. Büyük gürültüyle her şey patladı, yere döküldü. Biz de çok korktuk. Rüzgarla sıçrayarak diye aşağıya indik" dedi.

SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

#ANTALYA