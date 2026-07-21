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SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler
SON DAKİKA… Antalya’daki yangında yürekler ağza geldi! Teras korkuluğunda kurtarılmayı beklediler
SON DAKİKA… Antalya'daki bir apartmanın teras katından sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. Dairede çıkan yangında mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. Yüreklerin ağza geldiği anlar, saniye saniye görüntülendi.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:39