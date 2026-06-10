SON DAKİKA… Antalya’daki yolcu otobüsü faciasında 10 kişi hayatını kaybetmişti! Adli Tıp raporu tamamlandı: Şoför asli kusurlu bulundu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dosyayı inceleyen Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi, olay yeri incelemeleri, bilirkişi raporları, takograf kayıtları ve diğer delilleri değerlendirdi. Raporda, kaza yerinde hız limitinin 50 kilometre olduğu, yolun ıslak ve görüş şartlarının sis nedeniyle olumsuz olduğu belirtildi.

Otobüsün takograf kayıtlarına göre kaza anındaki hızının 95 kilometre olarak tespit edildiği kaydedildi. Olay yerinde 30 metre fren izi ve 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı.