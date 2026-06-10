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SON DAKİKA… Antalya’daki yolcu otobüsü faciasında 10 kişi hayatını kaybetmişti! Adli Tıp raporu tamamlandı: Şoför asli kusurlu bulundu
SON DAKİKA… Antalya’daki yolcu otobüsü faciasında 10 kişi hayatını kaybetmişti! Adli Tıp raporu tamamlandı: Şoför asli kusurlu bulundu
SON DAKİKA… Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu tamamlandı. Raporda; kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu vurgulandı.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 11:08