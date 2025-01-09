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SON DAKİKA... Arda Küçükyetim Eskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı: Rekor ceza istemi!

SON DAKİKA... Eskişehir'de 19 yaşındaki Arda Küçükyetim, kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakladı. O anları da cep telefonu ile kayda aldı. Korkunç olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Küçükyetim'in internette yaptığı aramalar kafaları karıştırdı. Öte yandan saldırgan için istenen ceza da açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:32
SON DAKİKA... Arda Küçükyetim Eskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı: Rekor ceza istemi!

Eskişehir'de başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan Arda Küçükyetim (19) 12 Ağustos 2024'te Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaralanmasına ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

SON DAKİKA... Arda Küçükyetim Eskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı: Rekor ceza istemi!

Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan ve Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda Küçükyetim için "tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SON DAKİKA... Arda Küçükyetim Eskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı: Rekor ceza istemi!

Sanığın video paylaşım platformundan canlı olarak kaydedip paylaştığı anlaşılan olay anına ait görüntülerin analizinin yer aldığı iddianamede, bıçakla yaralanan 5 kişinin muayene sonuçları, "Humanty İs Overrate (İnsanlık Abartılıyor)" ibareli siyah renkli tişört giyen sanığın üzerinde ve adreslerinde ele geçirilen suç unsurları ve dijital materyaller, sanığın ve müştekilerin ifadeleri ile Arda Küçükyetim'in sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan açık kaynak araştırmalarına ilişkin tespitler yer aldı.

SON DAKİKA... Arda Küçükyetim Eskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı: Rekor ceza istemi!

"PATLAYICI YAPMADIM ÇÜNKÜ..."

Arda Küçükyetim, iddianamede yer alan ifadesinde, yaklaşık 6-7 ay önce oyun platformu üzerinde gezinirken bir hesaba denk geldiğini, hesap sahibiyle İngilizce sohbet ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Doğu Avrupa kökenli olduğunu söyledi ancak ülkesini tam olarak söylemedi, kendisinin benden bir iki yaş küçük olduğunu söylemişti. Kendisinin bulunmuş olduğu ülkede okullar başladığı, gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaşıyordu, bu silahı ailesinin üzerinden alacağını söylüyordu. Bu şahsın hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Onunla ortak yanlarımızın olduğunu düşünerek ilk başlarda sadece Türkiye'de yaşadığımı, son iki hafta içerisinde Eskişehir'de yaşadığımı ve silah almak planlarımın olduğunu söylemiştim ancak silah alacak bir yer bulamadığımı şahsa söylemem üzerine bu şahıs bana patlayıcı yapabileceğimi söylemişti, zaten ben daha öncesinden uygulama üzerinden patlayıcı yapabileceğim metinlerin olduğu dosyaları indirip incelemeler yapmıştım. Patlayıcı yapılabileceğim malzeme temin edemedim ayrıca evde tehlikeli olacağı düşüncesiyle patlayıcı yapmadım."

SON DAKİKA... Arda Küçükyetim Eskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı: Rekor ceza istemi!

Konuştuğu kişinin Eskişehir bir eylem yapması konusunda yönlendirmelerde bulunduğunu ileri süren sanık, şöyle devam etti:

"Eylem yapabileceğim yerleri çizerek bu şahsa gönderdim. Şahısla daha önceden konuşurken bir kilisede saldırı yapmak istediğimi söylediğimde bunun dikkat çeken eylem olabileceğini söyleyerek bana teşvik edici sözler söyledi ancak ben bu saldırıyı kafamda tam olarak planlayamadığımdan dolayı planımdan vazgeçtim, kiliseye saldırı yapma düşüncem ise dikkat çekici yerlerden birisi olmasıydı. Ben silah ve patlayıcı temin edemediğimden dolayı internet üzerinden balta, bıçak, kask, maske, koruyucu gözlük, hücum yeleği, eldiven, pantolon, palaska aldım. Daha sonradan bu malzemelerin üzerine politik görüşüm olan Nasyonel sosyalizm (Nazizm) görüşüme ait Nazi amblemini yeleğimin üzerine yapıştırdım, yine aynı ideolojime ait 'SS' amblemini, eşittir işareti üzerine çizgi çizerek eşit değildir anlamında bir şekli, KKK (Klu Klux Klan) ibarelerini ve gamalı haç işaretini küçük kamp bıçağımın üzerine beyaz endüstriyel kalemle çizdim. Bu şahısla son görüşmemi yaptım. Eskişehir'de yapmış olduğum planı kendisi de tasdiklediği için Tepebaşı Camisi çevresinde eylem yapacağımı kesinleştirdik, daha sonra bu şahısla yazışmaları bilgisayardan, cep telefonumdan sildim. Cep telefonumu, bilgisayarımı, evde bulunan hard diskimi yaptığım eylem planları bulunmasın diye format atarak sıfırlayarak evden çıktım."

Sanık, canlı yayın açarak cami bahçesinde oturan kişilere yönelik hücum yeleğinden çıkarttığı bıçakla öldürmek maksatlı saldırdığını itiraf ederek, "Bir kişiyi daha bıçakladıktan sonra arkamdan 'dur' şeklinde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bana doğru koşan bir polis olduğunu görünce kaçarken yine durak üzerinde bulunan bir kişiyi sırtından bıçakladığımı şu an hatırlıyorum. Ben bu eylemi yaparken dini maksatlı bir eylem yapmadım, sadece insanı sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım." ifadesini kullandı.

Saldırı gününden 7-8 ay önce depresyondan kurtulmak için bir hastanenin psikiyatri servisine başvurduğunu, doktorun verdiği ilacı kötü hissettiği için bir gün sonra bıraktığını anlatan sanık, herhangi bir terör örgütüyle iletişiminin olmadığını, pişmanlık duyduğunu kaydetti.

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilgili web sitesine erişim sağlanamadığı, sanığın irtibatlı olduğu kullanıcının da tespit edilemediği belirtildi.

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