Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: 'Yok' denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: 'Yok' denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Son dakika haberi... Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında, feth-i kabir (mezarın açılması) işleminin yapıldığı saatlerde kritik bir gelişme yaşandı. 19 Ağustos günü savcılığa ulaşan ve ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili tarafından 18 Ağustos'ta imzalanan yeni resmi yazı, sürecin seyrini değiştirdi. Yazıda, Denizolgun'un otopsi işlemleri sırasında kaydedilen video görüntülerine ulaşıldığı belirtildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 21.08.2026 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 07:26
Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Son dakika haberi! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında 24 Şubat ve 1 Haziran 2026 tarihlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) otopsi anına ait kamera kayıtlarını talep etmiş, ancak ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi resmi yazıyla ellerinde böyle bir kayıt bulunmadığını bildirmişti.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Ancak mezarın açıldığı 19 Ağustos günü savcılığa ulaşan ve ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili tarafından 18 Ağustos'ta imzalanan yeni resmi yazı, sürecin seyrini değiştirdi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıda, Denizolgun'un otopsi işlemleri sırasında kaydedilen video görüntülerine ulaşıldığı belirtildi.

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Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

"Yok" denilen ve sistemden silindiği düşünülen videoların, feth-i kabir işleminin yapıldığı gün "fiziki ve elektronik arşivlerin en derinlerinde bulunarak" savcılığa teslim edilmesi, kurum içindeki delil karartma çabalarının boşa çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Adli Tıp Kurumunun Başsavcılığa gönderdiği yazıda "Otopsiye ilişkin video kayıtları USB flaş belleğe ve CD'ye aktarılarak Başsavcılığınıza gönderilmiştir" denildi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

ZEHİR VE BOĞMA İZİ ARANIYOR!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, maktul Ahmet Arif Denizolgun'un mezarı adli heyet, uzman hekimler ve olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde açılmıştı.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

8 Eylül 2016 tarihli ilk otopsi raporunda, Denizolgun'un ceset çürüme sıvısında normal değerlerin çok üzerinde Baryum, Arsenik, Kadmiyum, Nikel ve Civa gibi ağır toksik metaller saptanmıştı.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Naaştan alınacak yeni kemik, saç ve doku örnekleriyle maktulün zehirlenip zehirlenmediği kesinleşecek.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

İlk olay yeri inceleme tutanağında Denizolgun'un boynunun sol alt tarafında tespit edilen yaygın morarma ve ezilmeler yer alıyordu.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu, maktulün ağız ve burnunun kapatılarak ya da boğularak öldürülüp öldürülmediğini inceleyecek.