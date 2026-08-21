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Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: 'Yok' denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı
Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: 'Yok' denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı
Son dakika haberi... Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında, feth-i kabir (mezarın açılması) işleminin yapıldığı saatlerde kritik bir gelişme yaşandı. 19 Ağustos günü savcılığa ulaşan ve ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili tarafından 18 Ağustos'ta imzalanan yeni resmi yazı, sürecin seyrini değiştirdi. Yazıda, Denizolgun'un otopsi işlemleri sırasında kaydedilen video görüntülerine ulaşıldığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 21.08.2026 07:25
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 07:26