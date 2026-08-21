Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un cinayet soruşturmasında flaş gelişme: ’Yok’ denilen otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Son dakika haberi! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında 24 Şubat ve 1 Haziran 2026 tarihlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) otopsi anına ait kamera kayıtlarını talep etmiş, ancak ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi resmi yazıyla ellerinde böyle bir kayıt bulunmadığını bildirmişti.