Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! 'Telefonu yok edildi' tespiti! Alihan Kuriş'in annesi ve...

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! "Telefonu yok edildi" tespiti! Alihan Kuriş'in annesi ve...

Son dakika haberi: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2016 yılında vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un, ölümü esnasında üzerinde bulunan ve ölü muayenesi sonrası tereke hakimliği aracılığında teslim edildiği anlaşılan, kullandığı cep telefonunun Alihan Kuriş'in annesi Gülderen ve kardeşi Hilmi Tuna tarafından yok edildiği suçlaması ile kamu davası açıldı. İşte son dakika haberinin detayları!

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Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 02.10.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 10:57
Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

Gelen son dakika haberine göre; Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Denizolgun'un özel doktoru, 3 ATK görevlisi ile 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yıllar sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümünün ardından muhafaza altına alınan ancak daha sonra izine ulaşılamayan cep telefonuna ilişkin Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile oğlu Hilmi Tuna Kuriş hakkında dava açtı.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

Başsavcılık, iki sanığın "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan TCK 281/1 kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

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Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

ÖNCE PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILDI

İddianameye göre Denizolgun'un ölümünün ardından olay yerinden alınan cep telefonu üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı. Telefon daha sonra Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/6477 sayılı soruşturma dosyasına gönderildi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

Ardından tereke işlemleri kapsamında İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilen telefonun da aralarında bulunduğu eşyaların, 4 Mayıs 2017 tarihli kararla Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e teslim edilmesine karar verildi.

AVUKAT: "ÇUVALI HİLMİ TUNA KURİŞ'İN YÖNLENDİRMESİYLE EVE GÖTÜRDÜM"

İddianamede tanık olarak ifadesine başvurulan avukat Abdurrahim Çelik'in anlatımı da dosyanın önemli delilleri arasında yer aldı.

Çelik, tereke eşyalarını çuval içerisinde teslim aldığını, içindeki eşyalara bakmadığını, ancak eşya listesinin bulunduğunu anlattı.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

Tanık, daha sonra Hilmi Tuna Kuriş ile görüştüğünü ve onun yönlendirmesi üzerine çuvalı Kısıklı'daki eve götürerek burada çalışan bir kişiye teslim ettiğini beyan etti.

2026'DA ARANDI, TELEFON YOK

Telefonun akıbeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramayla yeniden gündeme geldi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

Denizolgun'a ait telefonun arama tutanaklarında yer almaması üzerine cihazın IMEI bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

30 Eylül 2026 tarihli tutanakta ise eski bakana ait telefonun ele geçirilemediği kayda geçirildi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

SAVCILIK: HİLMİ TUNA KURİŞ TELEFONU ALDIĞINI KABUL ETTİ

İddianamede, mahkeme kararı ve teslim tutanakları birlikte değerlendirilerek telefonun önce Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e teslimine karar verildiği, vekil tarafından tereke eşyalarıyla birlikte teslim alındığı ve Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesi üzerine Kısıklı'daki eve götürüldüğü belirtildi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

Savcılığın değerlendirmesine göre Hilmi Tuna Kuriş, telefonu kendisinin aldığını beyan etti. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ise tereke eşyalarıyla kendisinin ilgilenmediğini savundu. Başsavcılık buna rağmen, kendisine teslim edilen telefonun muhafazasından sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"MESAJLAR, FOTOĞRAFLAR VE NOTLAR ÖNEMLİ DELİL OLABİLİRDİ"

İddianamenin en dikkat çekici bölümlerinden biri telefonun içeriğine ilişkin değerlendirme oldu. Başsavcılık, Denizolgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti.

Savcılık; telefondaki olası mesaj içerikleri, fotoğraflar ve notların, Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın aydınlatılması bakımından önemli delil niteliği taşıyabileceğini vurguladı.

"DENİZOLGUN'UN TELEFONU YOK EDİLDİ"

Dosyadaki mahkeme kararları, teslim ve arama tutanakları, tanık anlatımı ile şüpheli savunmalarını birlikte değerlendiren Başsavcılık, teslim alınmasına rağmen telefonun yok edildiği sonucuna vardı.

İddianamede, kasten öldürme suçundan yürütülen soruşturma bakımından delil niteliği taşıyan telefonun yok edilmesinin TCK 281/1'de düzenlenen "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçunu oluşturduğuna dair kamu davası açmaya yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2 Ekim 2026 tarihli iddianamesiyle Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş'in yargılanarak cezalandırılmaları talep edildi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölüm iddiasına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Elde edilen somut deliller ve adli incelemeler çerçevesinde savcılık, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

ÖZEL DOKTORA "YALAN TANIKLIK" SUÇLAMASI

Soruşturma birimleri tarafından titizlikle yürütülen incelemeler sonucunda, müteveffanın tutuklu bulunan özel doktoru Nurettin Demirkol hakkında "yalan tanıklık" suçundan dava açıldı. Şüphelinin soruşturma sürecinde verdiği çelişkili ifadeler ve gerçeğe aykırı beyanları dosyaya girdi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

ATK GÖREVLİLERİNE "BELGEDE SAHTECİLİK" DAVASI

Dosyadaki en dikkat çekici detaylardan biri ise Adli Tıp Kurumu (ATK) görevlilerine yönelik suçlamalar oldu. ATK bünyesinde görev yapan İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. isimli personeller hakkında "belgede sahtecilik" suçlamasıyla kamu davası açıldığı öğrenildi. Şüphelilerin adli tıp süreçlerindeki resmi belgelere ilişkin usulsüzlük yaptıkları iddia ediliyor.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

DELİLLERİ YOK ETMEKLE SUÇLANIYORLAR

Olayın karartılmasına yönelik girişimleri inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı; şüpheliler A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı ayrı kamu davası açılmasına karar verdi.

Son dakika | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame! Telefonu yok edildi tespiti! Alihan Kuriş’in annesi ve...

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Açılan kamu davalarının yanı sıra, Eski Bakan Ahmet Arif Denizolgun'un ölümündeki sır perdesini aralamak amacıyla yürütülen soruşturmanın, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve derinlemesine sürdürüldüğü bildirildi.

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