Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...

Son dakika haberi: Asgari ücret 17.002 TL'den 22.104 TL'ye yükseldi. Böylece 2025 yılı asgari ücret zammı yüzde 30 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret 2025 rakamına ilişkin açıklamasında dezenflasyon sürecinin önemine dikkat çekerek, "Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" dedi. Öte yandan işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, stajyer ücreti ve GSS primleri gibi birçok ödeneğin hesabı da asgari ücret ile birlikte değişti. İşte kalem kalem yeni ücretler...

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:43
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...

Son dakika haberleri: Asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22.104 TL'ye yükseldi. Asgari ücret desteği ise 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Böylece brüt asgari ücret 20.002 TL'den 26.005 TL'ye, işverene maliyeti ise 23.502 TL'den 30.556 TL'ye yükseldi. Peki yeni asgari ücret ile hangi ödemeler değişecek? Ne kadar olacak? İşte merak edilen rakamlar...

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 ZAMLANARAK 22.104 OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün saatler 20:40'ı gösterdiğinde yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Geçtiğimiz yıllardan daha farklı bir yöntem uygulanarak 2025 yılı asgari ücret rakamı yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi. 2022 ve 2023 yılı dışında her sene yılda 1 kez zamlanan asgari ücret, gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirlenirdi. Ancak bu yıl 2024 yılı enflasyonu ile 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam oranı belirlendi. Buna göre brütü 26.005 TL olan asgari ücretin, işverene maliyeti 30.556 TL olacak.

BRÜT ASGARİ ÜCRET 26.005 TL
SGK PRİMİ (%14) 3.640,7 TL
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%1) 260,05 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 3.900,75 TL
NET ASGARİ ÜCRET 22.104 TL

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...

BAKAN IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ 1000 TL'YE ÇIKARTTIK

Asgari ücret desteğini 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarttıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, açıklamasında dezenflasyon sürecine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız."

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...

"ASGARİ ÜCRET SON ARTIŞ İLE BİRLİKTE 628 DOLARA ÇIKTI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamalarda asgari ücret 2025 zammına ilişkin, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret rakamını 22 bin 104 olarak belirlendi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Asgari ücret son artış ile birlikte 628 dolara çıktı. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTIDA BELİRLENDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. Yüzde 45 zam artı yüzde 20 refah payı ile 29.582 TL asgari ücret isteyen işçi kanadı 4. toplantıya katılmadı. Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını bildirmişti. Ancak toplantı dün akşam gerçekleştirildi ve zam pazarlığı süreci 4. toplantıyla sona erdi. Bakan Işıkhan, toplantı sonrası TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameraların karşısına geçerek yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Böylece 2025 zammı ile asgari ücret 628 dolara ulaştı.

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