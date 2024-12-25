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SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2025 zammı ile hesaplar değişti: İşte kalem kalem yeni ücretler...
Son dakika haberi: Asgari ücret 17.002 TL'den 22.104 TL'ye yükseldi. Böylece 2025 yılı asgari ücret zammı yüzde 30 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret 2025 rakamına ilişkin açıklamasında dezenflasyon sürecinin önemine dikkat çekerek, "Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" dedi. Öte yandan işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, stajyer ücreti ve GSS primleri gibi birçok ödeneğin hesabı da asgari ücret ile birlikte değişti. İşte kalem kalem yeni ücretler...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:43