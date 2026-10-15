Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Asya'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

SON DAKİKA… Asya'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

SON DAKİAK… Şifreli mesajlaşma uygulaması Sky ECC'nin çözülen yeni kodları, Asya'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu ağını gün yüzüne çıkardı! Türkiye koordinesinde 5 ülkede düzenlenen operasyonlarla; aralarında asit baronu, hanım ağa, baroniçe, patroniçe ve abla lakaplı elebaşlarının da bulunduğu 7 baron yakalandı. Kimyasalları İran'da eroine dönüştürüp Yüksekova dağlarında katırlarla sınırdan geçiren şebekenin tüm dağıtım rotası ortaya çıkarıldı. Gizlenmek için kendilerini hayırsever iş adamı gibi gösteren baronların otel, lojistik ve kuyumculardan oluşan 7,5 milyar liralık servetine el konulduğu açıklandı. İşte detaylar…

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Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 10:40
SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

SON DAKİKA… Uluslararası suç örgütlerinin haberleşmek için kullandığı Sky ECC adlı uygulamanın yeni şifreleri çözülmesiyle bir operasyon daha yapıldı. Milyonlarca mesajı tek tek inceleyen Türkiye, uluslararası soruşturma ekibine (JIT) katılarak aralarında 7 uyuşturucu baronun olduğu ağı deşifre etti.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

İstanbul Narkotik Polisi; Asya'dan Avrupa'ya uzanan, uyuşturucunun ham maddesinden dağıtımına kadar tüm süreci yöneten şebekeyi adım adım ortaya çıkardı. Deşifre olan baronların, kendilerini gizlemek amacıyla iş insanı ve hayırsever gibi davrandığı, çeşitli kurumlara birçok bağış yaptıkları saptandı.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şirketlerin arkasına saklanarak mal kaçırmaya çalışanlara taviz verilmeyeceğini vurgularken; İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise sokaktaki torbacıdan en tepedeki barona kadar mücadelenin süreceğini belirtmişti. Tepe isimlerin yakalanması için yapılan çalışma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstihbarat Şube, EUROPOL ve MASAK desteğiyle Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika ve İran'da 13 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yaklaşık 10 ton uyuşturucunun ele geçirildiği baskınlarda, baronların kirli gelirlerine el konuldu.

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SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

ASİT BARONU SINIRDA KATIRLI SEVKİYATI YÖNETTİ

Uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal maddeleri asit baronu olarak bilinen E.İ.'nin sağladığı tespit edildi. Bu maddeler eroine dönüştürülmek üzere İran'a gönderildi. Yakalanma riskini azaltmak için ilkel yöntemlere başvuran örgüt, ürettiği uyuşturucuyu katırlara yükleyip Yüksekova dağlarından geçirerek Türkiye'ye soktu ve gizli bölgelerde sakladı.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

ŞEBEKENİN LİDER KADROSU TEK TEK BELİRLENDİ

Soruşturma sayesinde örgüt içindeki görev dağılımı da netleşti. Uyuşturucunun Türkiye'ye girişinden sonraki iç dağıtımını ve zamanlamasını C.G. planlarken, İstanbul'daki ağı Abla lakaplı G.D. yönetti.

Abla lakaplı N.A.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

Örgütün en korkulan isimlerinden olan Patroniçe ve Hanımağa lakaplı N.A. ise Avrupa'daki dağıtımın başındaydı. Sevkiyat trafiğini H.C. organize ederken, Hollanda ağını ise onun sağ kolu olan N.A. idare etti.

Hollanda dağıtım sorumlusu M.A.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

BARONLARIN PARA KULELERİ YIKILDI

Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucunun 3 tonu Almanya, Hollanda, Makedonya ve İran'da yakalandı. Geri kalan yaklaşık 6 ton uyuşturucu ise ağırlıklı olarak İstanbul merkezli 13 ilde ele geçirildi, 47 kişi yakalandı.

Asit Baronu E.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

Şebekenin kara parayı aklamak amacıyla otel, petrol istasyonu, lojistik, oto galeri, döviz bürosu ve kuyumculuk gibi sektörlerde şirketler kurduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla baron ağı tamamen çökertilirken şüphelilere ait 7 milyar 657 milyon liralık dev mal varlığına el konuldu. Böylece malı yakalansa bile ticarete devam eden baronların ana finansal kaynağı kurutulmuş oldu.

Katırlarla sınırdan uyuşturucu kaçıran E.H.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

Hanımağa, Baroniçe olarak bilinen G.D.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

Avrupa içi dağıtım sorumlusu H.C.

SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

Avrupa içi dağıtım sorumlusu H.C.

#TÜRKİYE #İRAN #YÜKSEKOVA #AVRUPA #ASYA