SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

SON DAKİAK… Şifreli mesajlaşma uygulaması Sky ECC'nin çözülen yeni kodları, Asya'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu ağını gün yüzüne çıkardı! Türkiye koordinesinde 5 ülkede düzenlenen operasyonlarla; aralarında asit baronu, hanım ağa, baroniçe, patroniçe ve abla lakaplı elebaşlarının da bulunduğu 7 baron yakalandı. Kimyasalları İran'da eroine dönüştürüp Yüksekova dağlarında katırlarla sınırdan geçiren şebekenin tüm dağıtım rotası ortaya çıkarıldı. Gizlenmek için kendilerini hayırsever iş adamı gibi gösteren baronların otel, lojistik ve kuyumculardan oluşan 7,5 milyar liralık servetine el konulduğu açıklandı. İşte detaylar…