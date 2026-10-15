SON DAKİKA… Asya’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağında 7 baron yakalandı! 7.5 milyarlık mal varlığına el konuldu: Lakapları patroniçe, abla, baroniçe…

İstanbul Narkotik Polisi; Asya'dan Avrupa'ya uzanan, uyuşturucunun ham maddesinden dağıtımına kadar tüm süreci yöneten şebekeyi adım adım ortaya çıkardı. Deşifre olan baronların, kendilerini gizlemek amacıyla iş insanı ve hayırsever gibi davrandığı, çeşitli kurumlara birçok bağış yaptıkları saptandı.