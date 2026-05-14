SON DAKİKA| Atlas Çağlayan davasında jet karar! Aileye ’48 saat süreniz var’ diyerek tehdit mesajları göndermişti...

İstanbul Güngören'de cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın acılı ailesi, yas tutarken aldıkları tehdit mesajlarıyla adeta ikinci bir kabusu yaşadı. Acılı anneye "48 saat süreniz var" diyerek şantaj yapan ve ailenin evine asılsız ihbarlarla polis gönderen sanık hakkında açılan davada jet hızıyla karar verildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu bu akılalmaz olayda mahkemenin kararı...

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 10:40
Güngören'de 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Muhammet Yusuf Kazıcı 31 Ocak günü tutuklanmıştı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLMUŞTU

Kazıcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Kazıcı'nın Gülhan Ünlü'ye yönelik 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Kazıcı hakkında Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan'a yönelik 'Zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek' suçundan 2 yıl 6 aydan, 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

MAHKEMEDEN JET KARAR

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Kazıcı hakkında jet hızıyla karar verildi.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ

Söz alan Anne Gülhan Ünlü mahkemede, "Sanık 'oğlunun bana 40 bin lira borcu var. Borcu 48 saat içinde ödemezseniz sizi öldüreceğim' şeklinde bana mesajlar attı. Evime yemek kuryeleri, itfaiye ve polis geldi. Ben sanığı tanımıyorum şikayetçiyim" dedi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 günlük ceza için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
