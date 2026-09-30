Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | Avcılar'da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH'a konuştu
Son dakika | Avcılar'da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH'a konuştu
Son dakika haberi! İstanbul'da 7 Eylül günü TEM Kuzey Otoyolu'nda patlayan lastiği değiştirmek için emniyet şeridinde duran sürücü Hasan Ali Uyar yardım etmek isteyen 29 yaşındaki Mustafa Asma, makas atarak ilerleyen 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Halil İbrahim Avcı'nın kurbanı oldu. Emniyet şeridindeki faciada Hasan Ali Uyar hayatını kaybederken, yardımsever gencin bacağı koptu. Evladının acısıyla sarsılan baba Ferman Asma SABAH'a konuşarak, "Şüpheli tutuklanmış, oğlumun bacaklarının tedavisi devam ediyor, şu an sadece ona odaklıyız" dedi.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:38