Son dakika | Avcılar’da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH’a konuştu

"OĞLUMUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Bacaklarını kaybeden Mustafa Asma'nın babası Ferman Asma, "Kazanın ardından 22. gün geçti. Oğlum'un hastane süreci devam ediyor. Hala tedavi altında bir ayağına platin takıldı bir ayağının ise tedavisi devam ediyor. Onlara çarpan kişinin ise tutuklandığını öğrendik ama hastane sürecimiz öncelikli olduğu için o kısmı tam bilmiyoruz." dedi.