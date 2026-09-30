Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Avcılar'da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH'a konuştu

Son dakika | Avcılar'da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH'a konuştu

Son dakika haberi! İstanbul'da 7 Eylül günü TEM Kuzey Otoyolu'nda patlayan lastiği değiştirmek için emniyet şeridinde duran sürücü Hasan Ali Uyar yardım etmek isteyen 29 yaşındaki Mustafa Asma, makas atarak ilerleyen 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Halil İbrahim Avcı'nın kurbanı oldu. Emniyet şeridindeki faciada Hasan Ali Uyar hayatını kaybederken, yardımsever gencin bacağı koptu. Evladının acısıyla sarsılan baba Ferman Asma SABAH'a konuşarak, "Şüpheli tutuklanmış, oğlumun bacaklarının tedavisi devam ediyor, şu an sadece ona odaklıyız" dedi.

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Yunus Emre KAVAK
Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:38
Son dakika | Avcılar’da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH’a konuştu

Son dakika! İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi TEM Kuzey Otoyolu'nda 7 Eylül günü seyir halinde olan 29 yaşındaki Mustafa Asma, lastiği patlayan 54 yaşındaki Hasan Ali Uyar'a yardım etmek için durdu.

Son dakika | Avcılar’da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH’a konuştu

İkilinin emniyet şeridinde lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, 7 Eylül günü saat 08.57'de oradan geçen 18 yaşındaki Halil İbrahim Avcı aracıyla ikiliye çarparak kazaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Avcılar’da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH’a konuştu

MAKAS ATARAK GELDİ DURAN ARAÇLARA ÇARPTI

Kamera görüntülerini inceleyen ve tanık ifadelerine başvuran yetkililer, Avcı'nın yolda makas atarak birden fazla aracı tehlikeli şekilde solladığını ve hızla ikiliye çarptığını tespit etti. Yapılan kontrollerde şüphelinin alkolsüz olduğu belirlenirken, ehliyetinin ise bulunmadığı ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Avcılar’da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH’a konuştu

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİNİN BACAĞI KOPTU

Kazada yaralanan 3 kişiye müdahale eden sağlık ekipleri; Hasan Ali Uyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Ayşe Uyar'ın hafif yaralandığını, Mustafa Asma'nın ise iki bacağının koptuğunu belirledi.

Son dakika | Avcılar’da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH’a konuştu

Asma, hızla Esenyurt'taki bir hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan Halil İbrahim Avcı'nın ise baş bölgesinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Son dakika | Avcılar’da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH’a konuştu

"OĞLUMUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Bacaklarını kaybeden Mustafa Asma'nın babası Ferman Asma, "Kazanın ardından 22. gün geçti. Oğlum'un hastane süreci devam ediyor. Hala tedavi altında bir ayağına platin takıldı bir ayağının ise tedavisi devam ediyor. Onlara çarpan kişinin ise tutuklandığını öğrendik ama hastane sürecimiz öncelikli olduğu için o kısmı tam bilmiyoruz." dedi.

Son dakika | Avcılar’da yürek yakan kaza! Yardım için durdu, bacağını kaybetti! Acılı baba SABAH’a konuştu

Hasan Ali Uyar ise 8 Eylül'de Karasu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuzuluk Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

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