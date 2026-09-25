Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık, adliyelerdeki bazı dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'nde bir savcının odasında çekildiği belirtilen fotoğraflarla gündeme gelen ve tutuklanan Tekışık'tan alınan numunelerde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Dosyaya giren test sonucunda Tekışık'ın numunesinde kokain tespit edilirken Tekşık'ın fotoğrafların altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" yazması dikkatlerden kaçmadı! İşte detaylar…

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 12:03
SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SON DAKİKA… Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'daki bazı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık'la ilgili dosyaya dikkat çeken bir bilgi girdi. Tekışık'tan alınan numunelere yönelik yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve numunede kokain tespit edildiği belirlendi.

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında yer alan test sonuçlarına göre, Buket Nurşah Tekışık'tan alınan numunede kokain tespit edildi. Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlenirken, söz konusu sonuç soruşturma dosyasına girdi.

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

SAVCI ODASINDAKİ FOTOĞRAFLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Buket Nurşah Tekışık, 2023 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli bir Cumhuriyet savcısının odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

Fotoğrafların altına "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" ifadesini yazan Tekışık, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı. Tekışık o dönem yaptığı açıklamada, fotoğrafların oda boşken çekildiğini ve herhangi bir hakim veya savcıyla bağlantısı bulunmadığını savunmuştu.

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

Fotoğrafın bir hatıra fotoğrafı olduğunu belirten Tekışık, paylaşımda kullandığı sözün de bir kitaptan alıntı olduğunu ifade etmişti. Fotoğrafların çekildiği odanın terör suçları soruşturma bürosunda görevli bir savcıya ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından savcı hakkında idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti.

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

BAKIRKÖY SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Tekışık, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen bazı dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

Soruşturma kapsamında Tekışık'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlemler sürerken, uyuşturucu testine ilişkin sonucun da dosyaya girdiği öğrenildi.

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!