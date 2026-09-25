SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

Fotoğrafların altına "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" ifadesini yazan Tekışık, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı. Tekışık o dönem yaptığı açıklamada, fotoğrafların oda boşken çekildiğini ve herhangi bir hakim veya savcıyla bağlantısı bulunmadığını savunmuştu.