SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık tutuklanmıştı! Soruşturmada çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı!

SON DAKİKA… Avukat Buket Nurşah Tekışık, adliyelerdeki bazı dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'nde bir savcının odasında çekildiği belirtilen fotoğraflarla gündeme gelen ve tutuklanan Tekışık'tan alınan numunelerde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Dosyaya giren test sonucunda Tekışık'ın numunesinde kokain tespit edilirken Tekşık'ın fotoğrafların altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" yazması dikkatlerden kaçmadı! İşte detaylar…