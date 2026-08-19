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SON DAKİKA | Avukat kadına 50 milyonluk ihanet davası! Dedektif koca her şeyi belgeledi: 4 farklı otelde 7 gece
SON DAKİKA | Avukat kadına 50 milyonluk ihanet davası! Dedektif koca her şeyi belgeledi: 4 farklı otelde 7 gece
Son dakika haberi: Ünlü kripto borsasının hukuk işleri başkanı ve yönetim kurulu üyesi olan avukat Ayça Ö., eşini aldattığı iddiasıyla mahkemelik oldu. Gizli ilişkinin boyutu lüks otellerle sınırlı kalmayıp tarafların yaşadığı aile konutuna kadar sıçradı. Dedektif gibi çalışan koca ihaneti adım adım belgelerken 50 milyon TL'lik tazminat davası da açtı.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:54