SON DAKİKA | Avukat kadına 50 milyonluk ihanet davası! Dedektif koca her şeyi belgeledi: 4 farklı otelde 7 gece

Dava dosyasına giren resmi belgeler, skandalın sadece kısa süreli bir kaçamaktan ibaret olmadığını, planlı ve süreklilik arz eden bir ilişki olduğunu kanıtladı. Kripto Borsa şirketinin Hukuk İşleri Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi olan Avukat Ayça Ö'nün ilk olarak eşini aldattığı öne sürülen Bahtiyar Y. ile 20 Haziran 2025'te İstanbul Havalimanı içerisindeki oteli 3 saatliğine kiralayarak dikkat çekici bir konaklama gerçekleştirdi.



