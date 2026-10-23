Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

SON DAKİKA… İzmir'in Menemen ilçesinde 26 yaşındaki Avukat Özge Penbegül 3 Ekim'de nişanlandığı polis Aykut Erol tarafından tabancayla vurularak hayattan kopartıldı. Genç kadının cenazesinde, gözyaşları sel olup aktı…

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DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:16
SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar, ailesi ve yakınları katıldı. Özge Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.

SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

Cenaze töreninde polis emeklisi olan babası Ozan Penbegül ile diğer yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Özlem Penbegül caminin önünde bulunan ambulanstan cenaze törenini takip etti.

SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

Özge Penbegül'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığında toprağa verildi.

SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…
SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…
SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…
SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…
SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…
SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…
#İZMİR #MENEMEN