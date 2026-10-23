SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…

Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.