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SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…
SON DAKİKA… Avukat Özge Penbegül nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilmişti: Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı…
SON DAKİKA… İzmir'in Menemen ilçesinde 26 yaşındaki Avukat Özge Penbegül 3 Ekim'de nişanlandığı polis Aykut Erol tarafından tabancayla vurularak hayattan kopartıldı. Genç kadının cenazesinde, gözyaşları sel olup aktı…
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 15:16