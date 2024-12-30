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Son dakika: Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz!
Son dakika: Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Narin Güran cinayeti davasına ilişkin yaptığı açıklamada "Narin Güran davasında verilen cezalar yüreklere su serpti. Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen cezaya mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasının ardından itiraz edeceğiz" dedi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:00