Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz!

Son dakika: Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Narin Güran cinayeti davasına ilişkin yaptığı açıklamada "Narin Güran davasında verilen cezalar yüreklere su serpti. Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen cezaya mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasının ardından itiraz edeceğiz" dedi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:00
Son dakika: Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Nevzat’ın cezasına itiraz edeceğiz!

Geçtiğimiz günlerde görülen davada; tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri sorulmuştu.

Son dakika: Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Nevzat’ın cezasına itiraz edeceğiz!

Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Son dakika: Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Nevzat’ın cezasına itiraz edeceğiz!

Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti. Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.

Son dakika: Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Nevzat’ın cezasına itiraz edeceğiz!

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Son dakika: Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Nevzat’ın cezasına itiraz edeceğiz!

Sanık Bahtiyar hakkında verilen kararın gerekçesinde şunlar kaydedildi: "Sanık hakkında diğer sanıklarla 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan mahkememize kamu davası açılmışsa da sanığın, Arif Güran'ın evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.

SON DAKİKA SON DAKİKA