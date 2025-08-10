Trend
Son Dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı bölge sakinleri tarafından hissedildi. Depremin merkezi Sındırgı olarak belirlenirken, saat 09:45'te gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşlar, depremin şiddeti ve konumu hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Balıkesir Sındırgı'daki depremle ilgili son gelişmeler ve detaylar haberin devamında...
Giriş Tarihi: 10.08.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 18:19