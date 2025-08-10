Son Dakika: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, depremle ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Depreme ait bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle paylaşıldı. İşte, 10 Ağustos 2025 Sındırgı depremiyle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar...