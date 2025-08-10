Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı bölge sakinleri tarafından hissedildi. Depremin merkezi Sındırgı olarak belirlenirken, saat 09:45'te gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşlar, depremin şiddeti ve konumu hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Balıkesir Sındırgı'daki depremle ilgili son gelişmeler ve detaylar haberin devamında...

Giriş Tarihi: 10.08.2025 18:18 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 18:19
Son Dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, depremle ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Depreme ait bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle paylaşıldı.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:18:05:19 TSİ
Enlem:39.25528 N
Boylam:28.06056 E
Derinlik:9.69 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

