SON DAKİKA: Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir'de deprem mi oldu?
22 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15:21:40 TSİ'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.3 (Mw) büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD verilerine göre sarsıntının merkez üssü Sındırgı olurken, depremin derinliği 5.5 olarak ölçüldü. İşte Balıkesir depremi ile ilişkin son dakika gelişmeleri.
Giriş Tarihi: 22.08.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:36