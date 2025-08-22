Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir'de deprem mi oldu?

SON DAKİKA: Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir'de deprem mi oldu?

22 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15:21:40 TSİ'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.3 (Mw) büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD verilerine göre sarsıntının merkez üssü Sındırgı olurken, depremin derinliği 5.5 olarak ölçüldü. İşte Balıkesir depremi ile ilişkin son dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:36
SON DAKİKA: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu?

Son Dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:21:40'ta (TSİ) kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Depremi yaşayan vatandaşlar detayları araştırmaya başlarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı. İşte, 22 Ağustos 2025 Sındırgı depremine dair ayrıntılar…

SON DAKİKA: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu?

SON DAKİKA: BALIKESİR'DE DEPREM!

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:21:40'ta (TSİ) kaydedildi.
İşte, detaylar…

SON DAKİKA: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu?

BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI!

Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:15:21:40 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.20278 E
Derinlik:5.5 km

SON DAKİKA: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir’de deprem mi oldu?