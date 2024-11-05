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SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldürmüştü: Katil kuzen hakkında flaş gelişme!

Son dakika: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. Tetiği çeken cani ise Hilmi Şen'in kuzeni olan Erdem Şen çıktı. Saldırıyı işe alınmadığı için gerçekleştirdiğini belirten katil hakkında bugün flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları

İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:48
SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldürmüştü: Katil kuzen hakkında flaş gelişme!

Son dakika: Kan donduran olay dün Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki TOKİ bölgesinde yaşandı. İlçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı yapıldı. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda yaralandı.

SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldürmüştü: Katil kuzen hakkında flaş gelişme!

Tabancayla ağır yaralanan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldürmüştü: Katil kuzen hakkında flaş gelişme!

Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Cinayet zanlısı, belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldürmüştü: Katil kuzen hakkında flaş gelişme!

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi. Bugün hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldürmüştü: Katil kuzen hakkında flaş gelişme!

İŞE ALMADI DİYE ÖLDÜRMÜŞ
Cinayet zanlısı Erdem Şen'in emniyette verdiği ifadesinde, iddiaya göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Hilmi Şen ile birlikte çalıştığını ve Şen'in kendisine belediyede iş sözü verildiğini, ancak bu sözün tutulmadığını söylediği öğrenildi.

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