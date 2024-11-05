SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldürmüştü: Katil kuzen hakkında flaş gelişme!
Son dakika: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. Tetiği çeken cani ise Hilmi Şen'in kuzeni olan Erdem Şen çıktı. Saldırıyı işe alınmadığı için gerçekleştirdiğini belirten katil hakkında bugün flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları
Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:48