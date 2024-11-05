SON DAKİKA: Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldürmüştü: Katil kuzen hakkında flaş gelişme!

Son dakika: Kan donduran olay dün Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki TOKİ bölgesinde yaşandı. İlçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı yapıldı. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda yaralandı.