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SON DAKİKA! Barış Boyu'nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu
SON DAKİKA! Barış Boyu'nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu
Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Hakkında 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunan Zafer Boyun neden öldü? İşte olayın çarpıcı detayları...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 15:42