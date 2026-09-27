SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

ZAFER BOYUN

12 KEZ MÜEBBET VE 681 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Zafer Boyun, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Barış Boyun ve Daltonlar organize suç örgütü davasının en kritik isimlerinden biriydi. 362 sanığın yargılandığı dev davada, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Aralık 2025'te kararını açıklamıştı. Zafer Boyun, bu duruşmada işlediği ağır suçlardan dolayı tarihi bir cezaya çarptırılmıştı: 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" 5 kez "kasten öldürme" Toplamda 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Zafer Boyun, ayrıca diğer suçlardan da 681 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.