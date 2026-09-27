Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Barış Boyu'nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

SON DAKİKA! Barış Boyu'nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Hakkında 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunan Zafer Boyun neden öldü? İşte olayın çarpıcı detayları...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 27.09.2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 15:42
SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu
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Organize suç dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan firari suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, İzmir'de yattığı cezaevinde sabah saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

ZAFER BOYUN NEDEN ÖLDÜ? ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre; İzmir'deki cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Boyun sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zafer Boyun'un kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

ZAFER BOYUN

12 KEZ MÜEBBET VE 681 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Zafer Boyun, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Barış Boyun ve Daltonlar organize suç örgütü davasının en kritik isimlerinden biriydi. 362 sanığın yargılandığı dev davada, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Aralık 2025'te kararını açıklamıştı. Zafer Boyun, bu duruşmada işlediği ağır suçlardan dolayı tarihi bir cezaya çarptırılmıştı: 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" 5 kez "kasten öldürme" Toplamda 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Zafer Boyun, ayrıca diğer suçlardan da 681 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

YURTDIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞTI

Kardeşi Barış Boyun gibi firar etme planları yapan Zafer Boyun'un kaçış serüveni yarım kalmıştı. Hakkındaki yakalama kararlarının ardından izini kaybettirmeye çalışan Zafer Boyun, Nisan 2023'te İstanbul Silivri'de yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDER KADROSUNA SABAH ULAŞTI... AİLE BOYU UYUŞTURUCU YÖNETİCİLİĞİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 121 sayfalık iddianame kapsamında, suç örgütüne yönelik 168'i tutuklu 304 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. 165 kişi "müşteki", 304 kişi ise "şüpheli" sıfatıyla bulunurken, dosyada, sanıkların müştekilere karşı gerçekleştirdiği 129 ayrı eylem detaylandırıldı.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

BARIŞ BOYUN - TOLGA GÜLTEPE

ÇEKİRDEK KADRO

İddianamede örgütün Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak öldürdükleri veya kendi saflarına çektikleri detaylı bir şekilde anlatılırken, örgütün 5 kişilik çekirdek kadrosu da deşifre oldu.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

BERATCAN GÖKDEMİR

SİLAH TİCARETİ 12 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Barış Boyun, Mayıs 2024'te örgütün yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku'yla birlikte tutuklanmasının ardından örgütünü hızlı bir şekilde toparlamak adına yeni bir yapılanmaya girdi. Boyun, örgütün en büyük finans kaynaklarından biri olan silah ticaretinin başına ağabeyi Zafer Boyun'u getirdi. Zafer Boyun'un en yakın ekibi 12 kişiden oluşuyordu. Çağrı Özüduru, Emirhan Boyun, Çağrı Çangin, Oğuz Halıcı, Semih Halıcı, Oğuz Sarıduman, Şahin Yenigülal, Gurur Işınçelik, Hakan Topal, Ruhi Okan Pekcan, Metin Semih Çetinkaya ve Ersin Çil Beyoğlu bölgesi olmak üzere İstanbul genelinde silah ve mühimmat ticaretinin baş aktörleriydi.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

AİLE BOYU UYUŞTURUCU YÖNETİCİLİĞİ

Türkiye'de örgütün uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yönettiği kadroda ise Melike Gültepe, Kemal Gültepe, Mert Gültepe, Doruk Ersu Büyüktunç, Uğur Küçükbibercioğlu, Doğuş Elaldı, Anıl Salih Usta, Savaş Yılmaz, Yusuf Kara, Metehan Çevik, Kadir Çevik, İbrahim Burak Ataş ve Alican Sine yer alıyor.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

SİLAHLI YAPILANMADA GÜRCİSTAN'A 5 KİŞİLİK EKİP

Örgütün infaz timinde ise liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı kadronun Gürcistan yapılanmasında Ramazan Akyüz, Ahmet Aydın, Emircan Yılmaz, Davut Demir, Murat Uygun yer alırken Türkiye'de ise Deniz Gürel, Ahmet Aydın, Batın Can Gökdemir, Ahmet Ekiz, Musa Kara, Doğukan Kırık, Özgür Yücel, Mustafa Karabıyık, Mehmet Erdal Daş, Berat Lokman Zengin, Ozan Ferdi Yılmaz, Bedirhan Budak, Metehan Çakır, Erdinç Çakır, Muhammet Ali Bulat, Bahadır Akdağ, Doğan Kayatuzu, Alican Akyol, İbrahim Alın, Haruncan Deli, Ahmet Can Gördegir, Ozan Aydemir ve Fırat Bayır bulunuyor.

SON DAKİKA! Barış Boyu’nun ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde ölü bulundu! 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunuyordu

KADRO YAPILANMASINDA 14 KİŞİLİK EKİP

Örgütün kadro yapılanmasının başında bulunan Bayram Demir ise grubunu 14 kişilik bir ekiple yönetiyordu. Ekibin Gürcistan yapılanmasında Serdar Sönmez, Abdullah Atilla, İsa Eren, Yakup Doğan, Okan Bingöl, Ufuk Yapıcı ve Yusuf Günaydın bulunurken, Türkiye'de ise Miraç Yalçın, Diyar Bahlen, Diyar Altunkaynak, Fikri Fatih Çançin, Emircan Sümer, Ömer Kurban ve Emre Kurban yer alıyor.

#İZMİR #BARIŞ BOYUN