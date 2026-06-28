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SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri
SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri
Son dakika haberi: İki ton 452 kilogram uyuşturucu maddenin sevkiyatında doğrudan sorumlu olan ve 20 üyesi yakalanan Baronlar Örgütü; "Finansal Balyoz" operasyonuyla çökertildi. Altı milyar liralık mal varlıklarına el konulan örgütün üç kritik ismi de yakalandı. Zehir örgütünün uyuşturucu imalatçısı C.B., imal ettiği uyuşturucu maddelerin paketlerinin üzerine ticari ürün gibi üretici imzası olarak "Barkod Numaraları" bastı.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:14
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 08:18