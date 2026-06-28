SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

2- C.Ö.: KÜRESEL ÖRGÜTÜN AVRUPA BARONU…



"Uyuşturucu Ticareti, Kara Para Aklamak ve Suç Örgütüne Üye Olmak" suçlarından Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından da Kırmızı Bülten ile aranan ve küresel örgütün "Avrupa Baronu" olarak adlandırılan C.Ö., örgütün Avrupa pazarındaki satış ve dağıtım organizasyonunu doğrudan yönetiyor.



