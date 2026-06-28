Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Son dakika haberi: İki ton 452 kilogram uyuşturucu maddenin sevkiyatında doğrudan sorumlu olan ve 20 üyesi yakalanan Baronlar Örgütü; "Finansal Balyoz" operasyonuyla çökertildi. Altı milyar liralık mal varlıklarına el konulan örgütün üç kritik ismi de yakalandı. Zehir örgütünün uyuşturucu imalatçısı C.B., imal ettiği uyuşturucu maddelerin paketlerinin üzerine ticari ürün gibi üretici imzası olarak "Barkod Numaraları" bastı.

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 08:18
SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Son dakika haberi: SABAH, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu baronlarına düzenlediği ve zehir imparatorluğunun altı milyar liralık suç ekonomisini çökerttiği "Finansal Balyoz" operasyonunun yeni detaylarına ulaştı. Operasyona ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla küresel bir örgütü hem fiziki hem de ekonomik açıdan çökertti.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Detaylı incelemeler kapsamında Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile de işbirliği yapıldı. Kanada merkezli kriptolu haberleşme programı "SKY ECC" üzerinden yürütülen detaylı analizlerle; uluslararası düzeyde faaliyetler yürüten örgütteki isimler ortaya çıkarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Özellikle Eroin maddesi satışı yapan suç örgütünün hiyerarşik yapısında tepe noktada olan, uluslararası uyuşturucu trafiğini ve imalatını yöneten üç kritik isim H.M.D., C.Ö., C.D. ve faaliyetleri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Masası Polisleri tarafından deşifre edildi.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

3'Ü BARON 19 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

İstanbul, Kilis, Van, Hakkari, Diyarbakır, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Mardin, Adana ve Rize'de 35 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 20 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Operasyonda yakalanan 20 örgüt üyesinden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir örgüt üyesine ise "Ev Hapsi" verildi. Yapılan titiz tespitlerle; söz konusu örgüt üyelerinin bugüne kadar toplamda iki ton 452 kilogram uyuşturucu maddenin sevkiyatında doğrudan sorumlu oldukları sabitlendi.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Örgüt üyeleri ve birinci derece yakınlarına ait banka hesaplarının yanı sıra, suçtan elde edildiği belirlenen 87 motorlu araç, 340 gayrimenkul, 25 şirket ve ortaklık payına mahkeme kararıyla el konuldu.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Operasyonla birlikte suçun can damarı olan "Kara Paraya" büyük darbe indirildi.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Uyuşturucu ticaretinin lojistik kanallarını ve finansal eko sistemini de dağıtan İstanbul Narkotik Masası'nın operasyonuyla birlikte zehir tacirlerinin haksız kazançla elde ettikleri altı milyar liralık mal varlığı devletin kontrolüne geçmiş oldu.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Örgütün kilit isimlerinden olan ve dev operasyonda yakalanarak tutuklanan H.M.D., C.Ö., C.D. adlı üç sözde baronun kirli sicilleri de operasyon kapsamında deşifre edildi. İşte zehir baronları ve yürüttükleri suç faaliyetleri:

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

1- H.M.D.: SEVKİYATLARIN ORGANİZATÖRÜ…

Uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarının mimarlarından ve örgütün uluslararası lojistik ve finans ağındaki en kritik ortaklarından biri olan H.M.D.'nin; İran'ın Bazergan Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 200 kilogram Eroin maddesinde doğrudan pay sahibi olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

H.M.D.'nin Doğu Sınırı üzerinden Avrupa'ya giden uyuşturucu nakliyelerinin organizatörlüğünü üstlendiği de tespit edildi.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

2- C.Ö.: KÜRESEL ÖRGÜTÜN AVRUPA BARONU…

"Uyuşturucu Ticareti, Kara Para Aklamak ve Suç Örgütüne Üye Olmak" suçlarından Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından da Kırmızı Bülten ile aranan ve küresel örgütün "Avrupa Baronu" olarak adlandırılan C.Ö., örgütün Avrupa pazarındaki satış ve dağıtım organizasyonunu doğrudan yönetiyor.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Uzun yıllar boyunca Hollanda'da yaşayan C.Ö., örgütün uyuşturucu maddelerini İran üzerinden Hollanda'ya ulaştıran kritik bir isim.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

3- C.B.: ÖZEL BARKODLU ZEHİR İMALATÇISI…

Örgütün zehir imalatı yaptığı laboratuvarların başındaki isim olan C.B., "Halo" ve "Dayı" kod adlarıyla tanınıyor.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Soruşturma kapsamında İstanbul'da ele geçirilen 50 kilogram Eroin maddesinin imalatçısı olduğu saptanan C.B.'nin örgüt içerisinde uyguladığı "Markalama" yöntemi de deşifre edildi.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Tespitlere göre; C.B. özel olarak imal ettiği uyuşturucu maddelerin paketlerinin üzerine adeta bir ticari ürün gibi üretici imzası olarak özel "Barkod Numaraları" bastı.

SON DAKİKA | Barkodlu baronlar! Markalı uyuşturucu ağı deşifre edildi: İşte zehir tüccarlarının ve yürüttükleri suç faaliyetleri

Örgüt bu yöntemle kendi imal ettiği uyuşturucu maddeleri piyasadaki diğer uyuşturucu maddelerden ayırdı.

#UYUŞTURUCU