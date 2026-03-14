SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı: Emekli aylığı ve bayram ikramiyesi hesaplarda!

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Grup toplantısında müjdesini verdiği emekli aylığı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Emeklilere çifte bayram yaşatacak ödemeler 14 Mart ila 19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 14.03.2026 07:31 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 07:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında müjdesini verdiği emekli aylığı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor.

İKRAMİYE VE MAAŞ AYNI ANDA YATACAK

Başkan Erdoğan, bayram ikramiyeleri ile maaşların ayın 14'ünden itibaren aynı anda yatırılacağını duyurmuştu.

Erdoğan, "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Emeklilere çifte bayram yaşatacak ödemeler 14 Mart ila 19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 2026'da bayram ikramiyesi ise bölgede yaşanan savaş ve bütçe imkânları doğrultusunda 4 bin TL'de kaldı.

150 MİLYARI BULACAK

17.7 milyon emekliye bu yıl ödenecek Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyesinin toplamda 150 milyar TL'yi bulması bekleniyor. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini: "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

HİSSE ORANINDA ÖDEME

Emekli olup yaşayanlar 4 bin TL'lik ikramiyenin tamamını alacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak.

ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI

Çift aylık alanlara iki ayrı ikramiye ödenmeyecek. İki ayrı emekli aylığı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren aylığı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.

BUGÜN BAŞLIYOR

Bayram ikramiyeleri emekli aylıklarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinde alınıyor. Emekli aylığı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Emeklilere çifte bayram yaşatacak ödemeler 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.