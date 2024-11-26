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SON DAKİKA: Bayraktar TB3, Gök Vatan'da tarih yazıyor! TCG Anadolu testlerini tek tek geçiyor

Son dakika haberi: Dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Bayraktar TB3, Gök Vatan'da tarih yazıyor. TCG Anadolu testlerini tek tek geçen Bayraktar TB3, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yaptı.

Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:03
SON DAKİKA: Bayraktar TB3, Gök Vatan’da tarih yazıyor! TCG Anadolu testlerini tek tek geçiyor

Son dakika haberleri: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'daki 2. ve 3. Kalkış-İniş Testi'nin görüntülerini paylaştı. Testleri başarıyla geçen Bayraktar TB3, yetenekleriyle dünya havacılık tarihindeki yerini sağlamlaştırıyor.

SON DAKİKA: Bayraktar TB3, Gök Vatan’da tarih yazıyor! TCG Anadolu testlerini tek tek geçiyor

BAYRAKTAR TB3, TCG ANADOLU TESTLERİNİ TEK TEK GEÇİYOR

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, dünya havacılık tarihinde ilke imza atarak kısa pistli gemiye iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine devam ediyor. Bayraktar TB3, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinden ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha iniş kalkış yaptı. Milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi de başarıyla tamamladı.

SON DAKİKA: Bayraktar TB3, Gök Vatan’da tarih yazıyor! TCG Anadolu testlerini tek tek geçiyor

BAYRAKTAR TB3, DÜNYA HAVACILIK TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Keşan'da gerçekleşen rampa testleri ile açık denizde sürdürdüğü yaklaşma testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yapmıştı.

SON DAKİKA: Bayraktar TB3, Gök Vatan’da tarih yazıyor! TCG Anadolu testlerini tek tek geçiyor

TOPLAM UÇUŞ 828 SAATİ GEÇTİ

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran'da da Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçmiş oldu. Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 828 saat 57 dakika havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol katetmişti.

SON DAKİKA: Bayraktar TB3, Gök Vatan’da tarih yazıyor! TCG Anadolu testlerini tek tek geçiyor

MİLLİ SİHA, MİLLİ KAMERA

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart'ta da ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetlerle sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti de bulunacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

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