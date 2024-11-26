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SON DAKİKA: Bayraktar TB3, Gök Vatan'da tarih yazıyor! TCG Anadolu testlerini tek tek geçiyor
SON DAKİKA: Bayraktar TB3, Gök Vatan'da tarih yazıyor! TCG Anadolu testlerini tek tek geçiyor
Son dakika haberi: Dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Bayraktar TB3, Gök Vatan'da tarih yazıyor. TCG Anadolu testlerini tek tek geçen Bayraktar TB3, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yaptı.
Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:03