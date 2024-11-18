SON DAKİKA | Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkacak
Son dakika haberi: İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı iddia edilen suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip bebeklere ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Soruşturmayı yürüten savcının makamında tehdit edilmesinin ardından olay, kamuoyunda infial yaratmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, bugün 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap verecek.
Giriş Tarihi: 18.11.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 06:34