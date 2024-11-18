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SON DAKİKA | Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkacak

Son dakika haberi: İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı iddia edilen suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip bebeklere ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Soruşturmayı yürüten savcının makamında tehdit edilmesinin ardından olay, kamuoyunda infial yaratmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, bugün 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap verecek.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 18.11.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 06:34
SON DAKİKA | Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkacak

Son dakika haberi: İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

SON DAKİKA | Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkacak

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis talep edildi.

SON DAKİKA | Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkacak

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

SON DAKİKA | Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkacak

350 AİLE SAVCILIĞA BAŞVURDU

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, 100'ü CİMER kanalıyla 250'si ise yüz yüze olmak üzere toplamda 350 mağdur olduğunu iddia eden aile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

SON DAKİKA | Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkacak

Ailelerin yenidoğan ünitelerinde vefat eden bebeklerinin ölümlerini şüpheli bularak, araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Şikayetler incelemeye alınarak her biri için ayrı dosya oluşturuldu.

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