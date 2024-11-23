SON DAKİKA: Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında: İnsani değerlerin hepsini kaybettim

Son dakika haberleri: Bebeklerin canını hiçe sayarak haksız kazanç sağlayan 'Yenidoğan Çetesi' davasının duruşması 6. gününde devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan skandal olayda bugün çete lideri Fırat Sarı hakim karşısına çıktı. Fırat Sarı savunmasında, "Örgüt yöneticiliğinden yattım. Sonra da örgütten ayrıldım. FETÖ kalkışmasından dolayı devletle bağım koptu. İnsanı insan yapan ne kadar değer varsa hepsini kaybettim." ifadelerini kullandı. İşte Yenidoğan çetesi ile ilgili son dakika haberinin detayları...