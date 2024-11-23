Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında: İnsani değerlerin hepsini kaybettim

SON DAKİKA: Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında: İnsani değerlerin hepsini kaybettim

Son dakika haberleri: Bebeklerin canını hiçe sayarak haksız kazanç sağlayan 'Yenidoğan Çetesi' davasının duruşması 6. gününde devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan skandal olayda bugün çete lideri Fırat Sarı hakim karşısına çıktı. Fırat Sarı savunmasında, "Örgüt yöneticiliğinden yattım. Sonra da örgütten ayrıldım. FETÖ kalkışmasından dolayı devletle bağım koptu. İnsanı insan yapan ne kadar değer varsa hepsini kaybettim." ifadelerini kullandı. İşte Yenidoğan çetesi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:56
SON DAKİKA: Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında: İnsani değerlerin hepsini kaybettim

Son dakika haberleri: Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

SON DAKİKA: Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında: İnsani değerlerin hepsini kaybettim

Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmaya çok sayıda avukat ve basın mensubu da izleyici olarak katıldı.

SON DAKİKA: Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında: İnsani değerlerin hepsini kaybettim

Pazartesi gününden bu yana 21 sanığın savunmasının alındığı duruşma, iddianamede organize suç örgütünün elebaşı olarak nitelendirilen Fırat Sarı'nın savunmasının alınmasıyla başladı.

SON DAKİKA: Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında: İnsani değerlerin hepsini kaybettim

"İNSANI İNSAN YAPAN NE KADAR DEĞER VARSA KAYBETTİM"

Fırat Sarı, savunmasına şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 ay önce savcı tehdit edilince kamuoyunda olay büyüdü. Toplumun etkilendiği bir durum oldu. Mahkemeye gelmek istedim. Ama hayata dair bir beklentim de kalmadı. Saç ekimi yaptırmadım. Hesaplarıma bakılsın. Param da yok. Aksine borcum var.

SON DAKİKA: Bebek katilleri için hesap vakti! Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında: İnsani değerlerin hepsini kaybettim

Örgüt yöneticiliğinden yattım. Sonra da örgütten ayrıldım. FETÖ kalkışmasından dolayı devletle bağım koptu. İnsanı insan yapan ne kadar değer varsa hepsini kaybettim. Hepsi benden söküldü.

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