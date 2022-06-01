Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek'teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek'teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında son dakika: Bebek sahilinde akli dengesi yerinde olmayan Carmen Maria T. ile uluorta cinsel ilişkiye giren Özgür K.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta ve hakimlikte çelişkili ifadeler veren Kavi, "Pişmanım, serbest bırakılmamı talep ederim" dedi. Ancak hakim, Kavi'nin kaçamaklı ifadeler verdiğini belirterek, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama kararı verdi. Kararda, Carmen Maria T.'nin şizofreni rahatsızlığı içerisinde olduğuna dair adli muayene raporu hazırlandığı da belirtildi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:19
SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek’teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

BEBEK SAHİLİNDEKİ CİNSEL İLİŞKİ SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME: İstanbul'un Bebek semtinde önceki gün herkesin yürüyüş yaptığı sahilde Özgür K. ile Carmen Maria T.'nin cinsel ilişkiye girdiği görüntüler dün sosyal medyada infial oluşturmuştu. Özgür K. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Carmen Maria T.'nin Adli Tıp raporu doğrultusunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek’teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

"TİNERİN ETKİSİNDEYDİM"

Cezaevine gönderilen Özgür K.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Olay sırasında kullandığı tinerin etkisi altında olduğunu söyleyen Kavi, "Mağdur (Carmen Maria T.) yanıma gelerek benden bira istedi.

SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek’teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum. Normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim. Pişmanım, tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

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SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek’teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

KENDİSİNİ YALANLADI

Ancak Özgür K., hakimlikten önce savcılıkta alınan ifadesinde, "Kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını anladım" demişti.
Hakim de Kavi'ye ifadelerindeki bu çelişkiyi sordu. Bunun üzerine Kavi, "Olaydan önce dışarıya karşı göğüslerini gösteriyordu. Ona istinaden akıl sağlığının yerinde olmayabileceğini söylemiştim" diyerek savcılıktaki ifadesinin dikkate alınmamasını istedi.

SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek’teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BENİM'

Özgür K.'ya olaya ilişkin görüntüler de izlettirildi ve görüntülerdeki kişinin kendisi olup olmadığı soruldu. Özgür K. "Kayıtlarındaki görüntülerde tespit edilen kişi benim" dedi.

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