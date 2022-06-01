Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek'teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

SON DAKİKA: Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında flaş gelişme! Bebek'teki rezalette yeni ifadeler ortaya çıktı...

Bebek sahilindeki cinsel ilişki skandalında son dakika: Bebek sahilinde akli dengesi yerinde olmayan Carmen Maria T. ile uluorta cinsel ilişkiye giren Özgür K.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta ve hakimlikte çelişkili ifadeler veren Kavi, "Pişmanım, serbest bırakılmamı talep ederim" dedi. Ancak hakim, Kavi'nin kaçamaklı ifadeler verdiğini belirterek, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama kararı verdi. Kararda, Carmen Maria T.'nin şizofreni rahatsızlığı içerisinde olduğuna dair adli muayene raporu hazırlandığı da belirtildi.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:19