Video Yaşam Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüphelilerden biri tutuklandı! İğrenç olayda flaş gelişme! | Video
Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüphelilerden biri tutuklandı! İğrenç olayda flaş gelişme! | Video

Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüphelilerden biri tutuklandı! İğrenç olayda flaş gelişme! | Video

01.06.2022 | 09:12

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Bebek sahilinde halka açık alanda cinsel ilişkiye giren şüpheli, ‘cinsel saldırı’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

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Bebek sahilinde kameralara yansıyan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Başsavcılığın talimatı üzerine, halka açık alanda ve alenen ilişkiye giren C.M.T. ve Ö.K. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İfadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüphelilerden C.M.T.'nin, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, bu nedenle şüpheli Ö.K.'nin 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli C.M.T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum" Öte yandan şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi. Tutuklandı Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.M.T. ise gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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