SON DAKİKA | Berat Topay "Kütletme" faciasında hayatını kaybetmişti! Ölümüne tanık olan kardeşi dehşet anlarını anlattı

"DAHA ÖNCEKİ TEDAVİLERİN AYNISINI YAPTI"



İfadesinin sonunda yaşanan faciada kasti bir durum olmadığını düşündüğünü dile getiren Sinan Topay, "Biz abimle tedavi amacıyla gittik ve Şenol ise daha öncesinden de yaptığı tedavilerin ve masajların aynısını yaptı. Ayrıca Şenol'un yapılan bu tedavi ve masajlar ile alakalı sertifikası olduğunu biliyorum. Konu ile alakalı bildiklerim bunlardan ibarettir" dedi.



