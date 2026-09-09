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SON DAKİKA | Berat Topay 'Kütletme' faciasında hayatını kaybetmişti! Ölümüne tanık olan kardeşi dehşet anlarını anlattı
SON DAKİKA | Berat Topay "Kütletme" faciasında hayatını kaybetmişti! Ölümüne tanık olan kardeşi dehşet anlarını anlattı
Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda ağrıları için gittiği sahte terapistin boyun kütletme işlemi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Berat Topay'ın (42) ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Sahte terapist Şenol Karataş'ın tutuklandığı faciada, ağabeyinin gözleri önünde can verişine tanıklık eden Sinan Topay'ın ifadesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 06:36