Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu
SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu
Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda 46 yaşındaki Yusuf P. isimli şüphelinin, geçen yıl 12 yaşındaki Yağız A. ile 13 yaşındaki Mustafa Y.'yi kandırarak apartman içine çeken ve zorla alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:40