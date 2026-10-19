Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda 46 yaşındaki Yusuf P. isimli şüphelinin, geçen yıl 12 yaşındaki Yağız A. ile 13 yaşındaki Mustafa Y.'yi kandırarak apartman içine çeken ve zorla alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:40
SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yusuf P. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

Skandal olay İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz yıl meydana geldi. Yusuf P., (46) apartman önünde Mustafa Y., (13) ve Yağız A., (12) ile konuştuktan sonra mağdur çocukları binanın içine çağırdı.

SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

Şüpheli Yusuf P., ağzını kapatıp alı koyduğu Yağız A.'yı özel bölgesinin üzerine oturtup elini mağdur çocuğun özel bölgelerine götürdü. Yine şüpheli şahıs tüyler ürpetici hareketini zorla alıkoyduğu Mustafa Y.'nin özel bölgesini tutarak bacaklarının arasına parmaklarını sokmaya çalıştı.

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SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

Gözü dönmüş şüpheli Yusuf P., çocukları ölümle tehdit edip cinsel ilişki teklifinde bulundu. Olay yerinden kaçan talihsiz çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

20 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

Hazırlanan iddianamede olaydan üç gün önce şüphelinin mağdur Yağız'ın telefonuna 3 adet mesaj gönderip bir kez aradığı belirtildi. Şüpheli hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı.

SON DAKİKA | Beyoğlu sapığı ağır cezada yargılanacak! Çocukları zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulundu

İddianamede Yusuf P., hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'on iki yaşının tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.

#İSTANBUL #BEYOĞLU