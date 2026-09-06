SON DAKİKA | Bir mesajla milyonları buhar oldu! “Yasa dışı panel” vurgunu nasıl yapıldı? Mağdurlar SABAH'a konuştu: Beni benden iyi tanıyorlardı

"ÖNCE MESAJ GELDİ SONRA ARADILAR"



Mağdurlardan bir tanesi de İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Osman Y. oldu. Üniversite mezunu olan ve özel bir firmanın lojistik operasyonlarında çalışan Osman Y. hukuk büroları vasıtasıyla nasıl dolandırıldığını anlattı. Osman Y. "Bir icra takibi dosyasıyla ilgili 3 milyon lira borcum vardı. Yaklaşık 6 ay önce, ilk olarak telefonuma 'Uzlaşma sürecini kaçırdınız. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı' ibareleriyle bir hukuk bürosu aracılığıyla bir mesaj geldi. 5 dakika sonra telefonla aynı hukuk bürosundan arandım.



"BENİ BENDEN DAHA İYİ TANIYORLARDI"



Önce benim ne kadar borcum olduğunu, dava dosyamla ilgili tüm ayrıntıları, ailemle ilgili bilgilere kadar hakkımdaki çok sayıda bilgiyi tarafıma ilettiler. Beni benden daha iyi tanıyorlardı. Ben de gerçekten güvenilir bir yer olduğu intibasını bıraktı. Eğer 3 milyonluk borcun 1.2 milyonunu ödersen dosyanız kapanacak dediler. Ödemezsem hakkımda haciz işlemi başlatılabileceği söylendi ve erken ödeme imkanıyla borcumun kapatılabileceği ifade edildi. Paniğe kapıldım. Verdikleri hesap numarasına borcumu kapatabilmek için istenen miktarı attım. Ancak daha sonra şüpheye düştüm. Beni arayan numarayı aradığımda telefonlarıma cevap vermediler. Hemen emniyete gidip şikayetçi oldum ama artık çok geçti" diye konuştu.



