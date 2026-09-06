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SON DAKİKA | Bir mesajla milyonları buhar oldu! “Yasa dışı panel” vurgunu nasıl yapıldı? Mağdurlar SABAH'a konuştu: Beni benden iyi tanıyorlardı
SON DAKİKA | Bir mesajla milyonları buhar oldu! “Yasa dışı panel” vurgunu nasıl yapıldı? Mağdurlar SABAH'a konuştu: Beni benden iyi tanıyorlardı
Son dakika haberi: Kişisel verileri ele geçirip vatandaşları sahte icra mesajlarıyla dolandıran 24'ü avukat 31 kişinin gözaltına alındı. SABAH, tele-dolandırıcı hukuk çetesinin nasıl insanları ağına düşürdüğüyle ilgili ayrıntılara ulaştı. Tapudan SGK'ya tüm verileri tek ekranda toplayan şebekenin tuzaklarını mağdurlar anlattı.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 07:22
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 07:26