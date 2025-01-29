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SON DAKİKA | Bolu'da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket
SON DAKİKA | Bolu'da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket
Son dakika haberi: Yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesinde sorumluluk yüklediği iki müdür, savcılıkta kendilerinin yetkisiz olduğunu öne sürdü. Ergül'ün damadı olan Emir Aras, 'Ben rezervasyonlara bakarım' derken diğer müdür Zeki Yılmaz aslında resepsiyonist olduğunu iddia etti
Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 06:32