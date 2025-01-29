Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Bolu'da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket

SON DAKİKA | Bolu'da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket

Son dakika haberi: Yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesinde sorumluluk yüklediği iki müdür, savcılıkta kendilerinin yetkisiz olduğunu öne sürdü. Ergül'ün damadı olan Emir Aras, 'Ben rezervasyonlara bakarım' derken diğer müdür Zeki Yılmaz aslında resepsiyonist olduğunu iddia etti

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 06:32
SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket

Son dakika haberi: Türkiye'nin yüreğini yakan Bolu Kartalkaya'da 78 canın yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket

Sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için derinleştirilen soruşturma kapsamında tutuklanan şirket Genel Müdürü Emir Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz da tutuklandı.

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket

Otelin sahibi Halit Ergül ifadesinde Genel Müdür olarak damadı Emir Aras ile onun altında da Zeki Yılmaz'ın otel müdürü olarak görev yaptığını söylemişti.

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket

Ergül, hiçbir sorumluluğu üzerine almayarak denetim firmalarını, aşçıları, elektrik tesisatından sorumlu çalışanları ve güvenlik görevlilerini suçlarken, gözaltına alınan müdürlerden de benzer suçlamalar geldi.

SON DAKİKA | Bolu’da 78 kişiyi ölüme böyle gönderdiler! İfadelerinde itiraf ettiler: Otel yöneticilerinden kan donduran hareket

"DAMAT OLDUĞUM İÇİN ORADAYDIM"

SABAH, Emir Aras ile Zeki Yılmaz'ın savcılıkta verdiği ifadelerine ulaştı.

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