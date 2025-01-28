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SON DAKİKA | Bolu'da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon
SON DAKİKA | Bolu'da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon
Son dakika haberi: Bolu'da 78 cana mal olan otel yangınında facia resmen geliyorum demiş. SABAH, ahbap-çavuş ilişkileriyle adım adım faciaya giden Grand Kartal Otel'de Bolu Belediyesinin hem oteli denetleyip hem de eksiklere rağmen, dosyayı nasıl kapattığının belgelerine ulaştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 19 kişi arasındaki otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir'den bomba itiraf geldi.
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:37