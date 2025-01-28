Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Bolu'da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon

SON DAKİKA | Bolu'da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon

Son dakika haberi: Bolu'da 78 cana mal olan otel yangınında facia resmen geliyorum demiş. SABAH, ahbap-çavuş ilişkileriyle adım adım faciaya giden Grand Kartal Otel'de Bolu Belediyesinin hem oteli denetleyip hem de eksiklere rağmen, dosyayı nasıl kapattığının belgelerine ulaştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 19 kişi arasındaki otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir'den bomba itiraf geldi.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:37
SON DAKİKA | Bolu’da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon

Son dakika haberi: Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor. 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, 19 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA | Bolu’da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon

İhmaller zinciriyle facianın göz göre göre nasıl geldiğini ortaya koyan belgelere ulaşan SABAH, soruşturma dosyasına giren en çarpıcı ifadeyi de elde etti.

SON DAKİKA | Bolu’da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon

Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, ifadesinde ahbap çavuş ilişkisiyle facianın nasıl geldiğini bütün detaylarıyla anlattı. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, 10 Aralık'ta Grand Kartal Otel içerisindeki kafe, Mudurnu Enerji şirketine kiralandı.

SON DAKİKA | Bolu’da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon

12 Aralık'ta kiralayan şirket yerine Grand Kartal Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir tarafından kafeye ruhsat alınmasını sağlamak adına gerekli olan yangın güvenliği uygunluk raporu alınması için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvuru yaptı. Adrese Grand Kartal Otel yazılması nedeniyle 16 Aralık'ta otele gelen itfaiye görevlileri sadece kafeyi değil tüm oteli denetledi.

SON DAKİKA | Bolu’da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon

ALGILAMA TESİSATI VE TAHLİYE ÇIKIŞI YETERSİZ

Bolu İtfaiyesi tarafından hazırlanan İnceleme ve Denetleme Kontrol Formunda otelin tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, binadaki acil aydınlatma, elektrik tesisatı, söndürme gereçleri talimatı, algılama sistemi ve yangın alarmı, paratoner, duman kontrolünün yetersiz olduğu belirtildi.

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