SON DAKİKA | Bolu’da facia geliyorum dedi! Muhasebe müdüründen bomba itiraf: 78 kişiyi öldüren o telefon

12 Aralık'ta kiralayan şirket yerine Grand Kartal Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir tarafından kafeye ruhsat alınmasını sağlamak adına gerekli olan yangın güvenliği uygunluk raporu alınması için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvuru yaptı. Adrese Grand Kartal Otel yazılması nedeniyle 16 Aralık'ta otele gelen itfaiye görevlileri sadece kafeyi değil tüm oteli denetledi.