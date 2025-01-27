Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!

Son dakika haberi: Bolu'da 78 cana mal olan otel yangınıyla ilgili süren soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığı belirlendi. Grand Kartal Otel'de kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağ alev aldı. Mutfak çalışanlarının su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonrası alevlerin yayıldığı ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN
Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:26
SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!

Son dakika haberi: Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili savcılık soruşturması sürerken, yangının nasıl başladığı sorusu da netleşmeye başladı.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!

ALEVLER OTELİ SARDI

Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı. İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!

Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi.

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