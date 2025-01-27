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SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!
SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının nedeni belli oldu: Mutfaktaki o hata 78 kişiyi hayattan kopardı!
Son dakika haberi: Bolu'da 78 cana mal olan otel yangınıyla ilgili süren soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığı belirlendi. Grand Kartal Otel'de kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağ alev aldı. Mutfak çalışanlarının su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonrası alevlerin yayıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:26