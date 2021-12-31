Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor...

Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yeni yılın ilk günlerinde birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 18:02
Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor...

Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor...

Meteoroloji'nin paylaştığı raporda, bazı illere de kar yağışı uyarısı yapıldı.

Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor...

Peki hafta sonu hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte detaylar

Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor...

1 Ocak Cumartesi: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Artvin

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