Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.
Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin paylaştığı raporda, bazı illere de kar yağışı uyarısı yapıldı.
Peki hafta sonu hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte detaylar
1 Ocak Cumartesi: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Artvin