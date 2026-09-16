Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Bursa'da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki 'Suç Menüsü' kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

SON DAKİKA! Bursa'da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki 'Suç Menüsü' kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

Bursa'da düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda, sosyal medya üzerinden organize suç örgütlerine 'kiralık tetikçi' arayan şebeke çökertildi. Şüphelilerin gizli mesajlaşma uygulamalarında paylaştığı ve restoran menüsünü andıran "suç fiyat tarifesi" ise görenleri şoke etti. Listede "Silahla adam yaralama"dan "Anlık konum bulmaya" kadar her türlü yasadışı eylemin bir bedeli olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.09.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 14:18
SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

Sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yürütülen tüyler ürpertici bir faaliyet, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla gün yüzüne çıkarıldı.

SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

Organize suç örgütlerini öven ve bu yapılara katılmak isteyen kişilere açıkça çağrıda bulunan şüphelilerin, yasadışı eylemler için bir "fiyat listesi" oluşturduğu tespit edildi.

SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

18 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: 10 GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriyeler sonucunda 19 şüpheliyi takibe aldı.

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SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

Suç örgütlerine eleman temin ettikleri ve silahlı eylemleri yönettikleri değerlendirilen şahısların yakalanması için 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

Gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda farklı çap ve ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

'SUÇ MENÜSÜ'NDE YOK YOK! İŞTE O KAN DONDURAN TARİFE

Operasyonun en dikkat çekici detayı ise şüphelilerin mesajlaşma gruplarında ele geçirilen yazışmalar oldu. Adeta bir "taşeron" gibi çalışan şebekenin; tetikçilik, kundaklama, kaçakçılık ve bilgi sızdırma gibi eylemler için özel bir fiyatlandırma yaptığı görüldü. İşte mesajlaşmalardan çıkan ve okuyanların kanını donduran o detaylı fiyat listesi:

Tetik ve Yaralama İşleri:

İnfaz: 4.000.000 ₺

Silahla / Bıçakla Adam Yaralama: 600.000 ₺

Tetik Düşürme / Mekan Kurşunlama: 600.000 ₺

Tehdit: 300.000 ₺

Döverek Yaralama (Gasp): 250.000 ₺

Kundaklama İşleri:

Ev, Dükkan, Ofis ve Kafe Kundaklama: 600.000 ₺

Araba, Motor veya Büyük Araç Kundaklama: 400.000 ₺

Kaçakçılık İşleri:

Ülke İçinden Yurtdışına Çıkartma: 11.000 €

Ülke İçi ve Dışı Kuryelik: 8.000 €

Ülke İçi İl Değiştirme: 7.000 ₺

Sahte Bilgi İşleri:

Sahte Kimlik Temini: 60.000 ₺

Anlık Konum Bulma: 50.000 ₺

Anlık Kişi Bilgileri Bulma: 50.000 ₺

SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

Emniyet yetkilileri, sanal medya üzerinden gençleri suç bataklığına çeken bu tür organize yapılara karşı mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

İŞTE KAN DONDURAN O MESAJLAR...

SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL
SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL
SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL
#BURSA