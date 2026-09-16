SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz operasyon! Sosyal medyadaki ’Suç Menüsü’ kan dondurdu: İnfaz 4 milyon, gasp 250 binTL

'SUÇ MENÜSÜ'NDE YOK YOK! İŞTE O KAN DONDURAN TARİFE
Operasyonun en dikkat çekici detayı ise şüphelilerin mesajlaşma gruplarında ele geçirilen yazışmalar oldu. Adeta bir "taşeron" gibi çalışan şebekenin; tetikçilik, kundaklama, kaçakçılık ve bilgi sızdırma gibi eylemler için özel bir fiyatlandırma yaptığı görüldü. İşte mesajlaşmalardan çıkan ve okuyanların kanını donduran o detaylı fiyat listesi:
Tetik ve Yaralama İşleri:
İnfaz: 4.000.000 ₺
Silahla / Bıçakla Adam Yaralama: 600.000 ₺
Tetik Düşürme / Mekan Kurşunlama: 600.000 ₺
Tehdit: 300.000 ₺
Döverek Yaralama (Gasp): 250.000 ₺
Kundaklama İşleri:
Ev, Dükkan, Ofis ve Kafe Kundaklama: 600.000 ₺
Araba, Motor veya Büyük Araç Kundaklama: 400.000 ₺
Kaçakçılık İşleri:
Ülke İçinden Yurtdışına Çıkartma: 11.000 €
Ülke İçi ve Dışı Kuryelik: 8.000 €
Ülke İçi İl Değiştirme: 7.000 ₺
Sahte Bilgi İşleri:
Sahte Kimlik Temini: 60.000 ₺
Anlık Konum Bulma: 50.000 ₺
Anlık Kişi Bilgileri Bulma: 50.000 ₺