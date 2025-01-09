Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!

SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!

SON DAKİKA... Bursa'da Vahide Ö. ve Maşallah Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine 3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşine saldırdı.