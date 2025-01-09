Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!

SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!

SON DAKİKA... Bursa'da Vahide Ö. ve Maşallah Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine 3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşine saldırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:46
SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!

Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi 2'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Maşallah Ö. ile eşi Vahide Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı.

SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!

Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşinin başına vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!

Polis ekiplerince kavgaları sonlandırılan yaralı çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!

'BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR'

Vahide Ö.'nün hastane çıkışında, arkasında eşini görünce, "Bunu benimle getirmeyin bak. Silahla başımda bekliyor evde" diyerek tepki gösterdiği görüldü. Aynı ekip otosuyla polis merkezine götürülen çiftin, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA... Bursa’da karı kocanın kavgası şaşkınlık yarattı: Biri bıçak diğeri tencere ile saldırdı!
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