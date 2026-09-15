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SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Son dakika haberi: Sivas'ta 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltındaki anne Elif Balıkçı ifadesinde, eşinin sırtına sert şekilde vurup öldürdüğü bebeği açık araziye bıraktığını söyledi.

Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 15.09.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 07:39
SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Son dakika haberi: Diyarbakır'dan Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne mevsimlik işçi olarak gelip hayvancılık yapan 27 yaşındaki 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kaybolduğunu ihbar etti.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Başlatılan soruşturma aile üyeleri çelişkili ifadeler verdi. Anne, kızının eşi Yusuf Balıkçı (42) tarafından para karşılığında satıldığını öne sürdü.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Jandarma iz takip köpeği eşliğinde, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Çadırlara yaklaşık 3 kilometre mesafede, bebeğe ait olduğu değerlendirilen kıyafetler bulundu.

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SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Baba Yusuf Balıkçı, kızının ayı tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında anne, baba ve ailenin yakınları da dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Anne Elif Balıkçı savcılık ifadesinde, ilk beyanlarını eşinin korkutması ve yönlendirmesiyle verdiğini bildirerek ifadesini değiştirdi.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Yeni ifadesinde, baba Yusuf Balıkçı'nın sırtına sert bir şekilde vurarak öldürdüğü çocuğu, çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki araziye götürerek taşların arasına bıraktığını iddia etti.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

UYUTMAK İÇİN VURMUŞ

Genç kadın ifadesinde eşinin zaman zaman kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını belirterek, "Çadıra girdiğimde eşimin, kızımın sırtına sert bir şekilde vurduğunu gördüm. Niye öyle yaptığını sorduğumda 'uyuması için' dedi.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Sonrasında üzerine battaniye örtülüydü. Uyuduğunu sandım. Dışarı çıkıp hayvanlarla ilgilendim. Geri döndüğümde kızım yoktu. Sonrasında eşim Yusuf'un, ağabeyi Mehmet Resul ve görümcem Rahime Budak ile konuştuklarını duydum.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Yusuf, kızımı öldürüp çadırların yukarısındaki araziye götürüp taşların arasına bıraktığını anlatıyordu.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Eşimden korktuğum için daha önce söyleyemedim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine bölgede yer gösterme işlemi yapılması kararlaştırıldı.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

4 ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını belirtti.

SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ailenin diğer 4 çocuğu bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır" denildi.

#SİVAS