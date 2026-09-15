SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış

UYUTMAK İÇİN VURMUŞ



Genç kadın ifadesinde eşinin zaman zaman kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını belirterek, "Çadıra girdiğimde eşimin, kızımın sırtına sert bir şekilde vurduğunu gördüm. Niye öyle yaptığını sorduğumda 'uyuması için' dedi.



