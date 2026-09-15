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SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış
SON DAKİKA | Büşra bebeğin annesinden kan donduran itiraf! Cani baba öldürüp araziye bırakmış
Son dakika haberi: Sivas'ta 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltındaki anne Elif Balıkçı ifadesinde, eşinin sırtına sert şekilde vurup öldürdüğü bebeği açık araziye bıraktığını söyledi.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 07:39