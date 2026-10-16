Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

SON DAKİKA… Megakent İstanbul, tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Son 84 yılın rekorunun kırıldığı şehir, 270 kilodan fazla yağış aldı. Yollar göle döndü, dereler taştı, evleri su bastı. 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 5 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Çekilen sular, geride çamur ve enkaz bırakırken felaket İBB ve İSKİ'nin ihmalini de gün yüzüne çıkardı. Kentin altyapısından sorumlu İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin hizmet bütçesi İmamoğlu ve A Takımının cebine akarken fatura yine İstanbulluya yazıldı. Mazgal temizliği bile yapılmadığını belirten vatandaşlardan CHP'li yönetime tepki yağdı.

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Giriş Tarihi: 16.10.2026 07:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 07:33
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

SON DAKİKA… İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ve "yatırım' söylemlerinde bulunan bağlı kuruluşu İSKİ'nin maskesini düşürdü. Ana arteller taşkın sularıyla dolup taştı. Mega kentin ulaşım sistemi tam anlamıyla felç oldu.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemedi. Sel suları evlerin içine doldu. İstanbul genelinde 8 bin 515 ihbarla vatandaşlar imdat bekledi. İstanbul'da yaşanan acı afet nedeniyle yaşanırken yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla görevden el çektirilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP-Yeni Partili belediye başkanları millete hizmet üretmek için harcanması için verilen bütçeyi kendi ceplerine aktarırken sağanağın faturası vatandaşa çıktı.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

TAŞKIN YAŞANMAYACAK DEDİLER

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul'da taşkınların büyük ölçüde önüne geçildiği, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından da kentte artık taşkın yaşanmayacağı yönünde mesajlar verildiği günlerin ardından İstanbul, gün boyu devam eden sağanakta yine suya teslim oldu. Ana arterler göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı, bazı bölgelerde sel suları araçları sürükledi, ulaşım saatlerce aksadı. İstanbul'un gözde semtleri Beşiktaş, Sarıyer ve Eyüpsultan'da milyon dolarlık AVM'ler dahi sular altında kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

VATANDAŞLAR EVLERİNE SAATLERCE ULAŞAMADI

Anadolu Yakasında Çekmeköy-Şile Otoyolu'nun bazı bölümlerinde su baskını ulaşımı durdurdu. Araçlar sulara gömüldü. Bağcılar Fatih Mahallesi'nde dere taştı. Kartal'da heyelan otoyola düştü. İstanbul'un kuzeyinden Anadolu Yakası'na, Avrupa Yakası'ndan ana ulaşım bağlantılarına kadar birçok noktada sürücüler ilerlemekte zorlandı.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

Günlük hayatını sürdürebilmek için yola çıkan İstanbullular, yağışın ardından araçlarını suyun içinde bırakmak zorunda kaldı. Kimi vatandaş evine ulaşamadı, kimi işine giderken yolda kaldı. İstanbul'un ulaşım yükünü taşıyan ana arterlerde yaşanan görüntüler, kentin yağışa karşı ne kadar kırılgan olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

İSKİ'NİN MAZGAL TEMİZLİĞİ SINIFTA KALDI

İstanbul'da yağmur başlamadan önce yapılması gereken en temel çalışmalardan biri olan mazgal ve yağmur suyu giderlerinin temizliği yapılmadı. Vatandaşlar rögarları ve mazgalları vatandaşlar kendileri açmaya çalıştı. İBB ve İSKİ ekipleri de taşkınların ardından su tahliyesi için sahaya ancak çıkabildi.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

ALTYAPI ÇÖKTÜ

Ancak vatandaşın karşılaştığı manzara oldukça açıktı. Yağmur suyunu taşıması gereken altyapı, yoğun yağış karşısında birçok noktada yetersiz kaldı. Mazgalların ve rögarların tıkanmasıyla birlikte su cadde ve sokaklarda birikti, kısa sürede ana arterlere yayıldı. İstanbulluların yıllardır şikâyet ettiği altyapı sorunlarının sağanakta yeniden kendisini göstermesi, İBB'nin "sorunu çözdük" maskesini de düşürdü.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

İMAMOĞLU VE ASLAN'IN SÖZLERİ UNUTULMADI

İstanbul'da altyapı yatırımlarını anlatırken taşkın problemlerinin çözüldüğünü savunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun döneminde verilen mesajlar hâlâ hafızalarda yerini korurken İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da İstanbul'da artık taşkın yaşanmayacağını ifade etmişti.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

VATANDAŞ İBB'YE İSYAN ETTİ
Evi su basan Gülin Kızıltan, İSKİ'nin ilgilenmediğini belirterek tepki gösterdi. İnşaat Mühendisi Barış Aksüz, İSKİ'nin 2 metrelik menfez yerine 1.20 metrelik yetersiz menfez kullandığını öne sürdü.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

Sel suları nedeniyle mahsur kalan Murat Özkasnı, gece boyunca mahsur kaldıklarını ve büyük korku yaşadıklarını söyledi. Özkasnı, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Normal bir yağmur sandık ama çoğalmaya başladı. Önce kaldırım taşları yok oldu. Hemen kapıları kapatmaya çalıştık masaları arkasına koyduk. Elektronik ürünleri yukarı aldık. Kapı açıldı içeriyi su bastı. Üst komşuya sığındık. Bir araçtan yaşlı bir adam indi. Su aldı götürdü adamı. Sonra gelip bizi kurtardılar" dedi.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

İBB'nin 22 Eylül 2026'da resmi sosyal medya hesabından yaptığı "300 milyar TL'ye yakın altyapı yatırımıyla sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından sildik" açıklaması ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın benzer yöndeki kalıcı çözüm vurguları, şehrin sular altında kalmasının ardından sosyal medyada yoğun tepki çekti.

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…
SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı!  Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…