Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı! Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

SON DAKİKA… Bütçe Ekrem İmamoğlu ve ekibinin cebine yağdı fatura İstanbulluya yazıldı! Mazgal ve rögar bakımı yapmayan İBB ve İSKİ’ye tepki…

SON DAKİKA… Megakent İstanbul, tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Son 84 yılın rekorunun kırıldığı şehir, 270 kilodan fazla yağış aldı. Yollar göle döndü, dereler taştı, evleri su bastı. 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 5 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Çekilen sular, geride çamur ve enkaz bırakırken felaket İBB ve İSKİ'nin ihmalini de gün yüzüne çıkardı. Kentin altyapısından sorumlu İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin hizmet bütçesi İmamoğlu ve A Takımının cebine akarken fatura yine İstanbulluya yazıldı. Mazgal temizliği bile yapılmadığını belirten vatandaşlardan CHP'li yönetime tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 16.10.2026 07:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 07:33