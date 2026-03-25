SON DAKİKA: Çanakkale’de Deprem! 25 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Gökçeada Deprem Şiddeti ve Merkez Üssü

Çanakkale'de 25 Mart'ta meydana gelen deprem, son dakika haberi olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Gökçeada olan sarsıntı bölgeyi etkiledi.Depremin şiddeti, merkez üssü ve yerin derinliğiyle ilgili güncel bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 25.03.2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 22:19
Çanakkale'de bugün saat 22:08 sularında meydana gelen yer sarsıntısı çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü ve merkezini resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ayion Oros (Yunanistan) - [146.47 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2026-03-25
Saat:22:08:22 TSİ
Enlem:40.33333 N
Boylam:24.00861 E
Derinlik:8.58 km

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL VERİLERİ PAYLAŞTI

Sarsıntının hemen ardından hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden teknik detayları kamuoyuna duyurdu.

