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SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

Son dakika haberi: İstanbul'da avukatlık yapan Buse Bacaru, boşanma sürecindeki Kristina Akçelik'in vekili oldu. Etiler'deki ünlülerin kuaförü Ethem Akçelik'in, eşini aldattığını belgeleyen Buse Bacaru, öfkeli kocanın yumruklarının hedefi oldu.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 28.06.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 07:12
SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

Son dakika haberi: İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Buse Bacaru, bir süre önce Kristina Akçelik'in boşanma davasını üstlendi.

SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

Ardından müvekkili, Etiler'deki ünlülerin kuaförü eşi Ethem Akçelik'in kendisini aldattığı kadınla Bodrum'a tatile gittiğini belirterek, ihaneti belgelemek için yardım istedi.

SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

Bunun üzerine Buse Bacaru, müvekkilini yalnız bırakmamak için birlikte Bodrum'a gitti. İkili ardından Ethem Akçelik'in tatil yaptığı otele yerleşti.

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SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

BOĞAZINI SIKTI

Buse Bacaru, 25 Haziran Günü otelin bahçesinde Ethem Akçelik'i tatile birlikte gittiği kadınla görünce, ihaneti telefonuyla belgelemek istedi.

SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

Durumu fark eden Akçelik ise "Senin burada ne işin var" diye tepki gösterip sinkaflı küfürler eşliğinde Bacaru'ya saldırıp, çekim yaptığı elindeki telefonu alarak denize attı.

SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

Öfkeden çılgına dönen Akçelik, genç avukatın saçlarını da yolup, boğazını sıktı.

SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

GÖZÜNE YUMRUK ATTI

Bununla da yetinmeyen Akçelik, sol gözüne yumruk attı. Çevredeki otel müşterilerinin müdahale ettiği Ethem Akçelik durdurulamayınca otel görevlilerinin müdahale ettiği Ethem Akçelik, olay yerinden uzaklaştırıldı.

SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak

Saldırının ardından Buse Bacaru, Bodrum Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası saldırgan hakkında Bodrum Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

#İSTANBUL