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SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak
SON DAKİKA | Çapkınlıkta yakalandı darp etti! Ünlü kuaförden ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak
Son dakika haberi: İstanbul'da avukatlık yapan Buse Bacaru, boşanma sürecindeki Kristina Akçelik'in vekili oldu. Etiler'deki ünlülerin kuaförü Ethem Akçelik'in, eşini aldattığını belgeleyen Buse Bacaru, öfkeli kocanın yumruklarının hedefi oldu.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 07:12