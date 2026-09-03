SON DAKİKA "Casperlar" çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre suç örgütü; Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'de 22 ayrı eyleme karıştı. Bu eylemlerde 3 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi ise mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.