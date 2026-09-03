Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA 'Casperlar' çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

SON DAKİKA "Casperlar" çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız'ın yönettiği "Casperlar" suç örgütüne yönelik dev soruşturmada yeni bir iddianame hazırladı. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların ardından, 51 çocuk şüphelinin yer aldığı dosya mahkemece kabul edildi. İşte Türkiye'nin gündemine oturan çete soruşturmasının tüm detayları...

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 03.09.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 13:35
SON DAKİKA Casperlar çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. Daha önce Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanan çete üyelerinin, eylemlerine aralıksız devam ettiği tespit edildi.

SON DAKİKA Casperlar çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre suç örgütü; Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'de 22 ayrı eyleme karıştı. Bu eylemlerde 3 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi ise mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.

SON DAKİKA Casperlar çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

30 ÇOCUK TUTUKLANDI

Örgütün hiyerarşik yapısını çökertmek ve eylemlerini önlemek amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İstanbul merkezli Diyarbakır, Düzce, Malatya, Trabzon, Tokat, Şanlıurfa ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA Casperlar çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan adli süreçteki çocuklardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

SON DAKİKA Casperlar çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

SUÇ DOSYALARI KABARIK
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında 51 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" , "örgüt veya amacının propagandasını yapma" , "Tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" , "kasten öldürmeye teşebbüs" , "nitelikli yağma" , "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" , "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" , "nitelikli tehdit ve resmi belgede sahtecilik" , "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılanacak.

SON DAKİKA Casperlar çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı

Suç örgütü üyelerinin önümüzdeki günlerde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

#TÜRKİYE #CASPERLAR #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI