Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA 'Casperlar' çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı
SON DAKİKA "Casperlar" çetesine yeni iddianame! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 51 çocuk şüpheli hakkında dava açıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız'ın yönettiği "Casperlar" suç örgütüne yönelik dev soruşturmada yeni bir iddianame hazırladı. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların ardından, 51 çocuk şüphelinin yer aldığı dosya mahkemece kabul edildi. İşte Türkiye'nin gündemine oturan çete soruşturmasının tüm detayları...
Giriş Tarihi: 03.09.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 13:35