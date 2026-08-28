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SON DAKİKA… Çatalhöyük’teki kazılarda çarpıcı bulgu! Ölüler evinin bitişiğinde ortaya çıktı: Tam 8 bebek iskeleti!
SON DAKİKA… Çatalhöyük’teki kazılarda çarpıcı bulgu! Ölüler evinin bitişiğinde ortaya çıktı: Tam 8 bebek iskeleti!
SON DAKİKA… Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı Doğu Çatalhöyük Doğu Alan'da devam eden çalışmalarda çarpıcı bulgulara rastlandı. Kazılarda "ölüler evi" adı verilen yapının bitişiğinde en büyüğü 6 aylık olan 8 bebek iskeletinin bulunduğu açıklandı.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 11:27