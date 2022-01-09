Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Cehennem kapısı kapatılıyor! Tam 51 yıldır durmaksızın yanıyordu...

SON DAKİKA | Cehennem kapısı kapatılıyor! Tam 51 yıldır durmaksızın yanıyordu...

Son dakika haberi...Türkmenistan'da 51 yıldır yanan Cehennem Kapısı söndürülüyor. Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, büyük bir ekolojik zarara yol açan kraterin söndürülmesi için gerekirse yabancı uzmanlardan da yardım alabileceklerini söyledi. İşte Cehennem Kapısı'nın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.01.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 17:10
SON DAKİKA | Cehennem kapısı kapatılıyor! Tam 51 yıldır durmaksızın yanıyordu...

Son dakika haberleri...Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ülkenin en dikkate değer ama cehennemi andıran manzarasına sahip olan Cehennem Kapısı'nın kapatılacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Cehennem kapısı kapatılıyor! Tam 51 yıldır durmaksızın yanıyordu...

Başkent Aşkabat'ın 260 kilometre mesafesinde bulunan çöl krateri tam 51 yıldır yanıyor. Girilmesi zor olan Türkmenistan'a girebilmeyi bu nedenle pek çok turist istiyor.

SON DAKİKA | Cehennem kapısı kapatılıyor! Tam 51 yıldır durmaksızın yanıyordu...

Krater, 1971 yılında bir gaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi. Gazın yayılmasını önlemek isteyen yetkililer kraterde ateş yaktı.

SON DAKİKA | Cehennem kapısı kapatılıyor! Tam 51 yıldır durmaksızın yanıyordu...

Ateşin kendi kendine söneceği düşünülüyordu, ancak böyle bir şey olmadı. Daha önce de söndürme çalışmaları için birkaç küçük girişimde bulunulmuştu.

SON DAKİKA | Cehennem kapısı kapatılıyor! Tam 51 yıldır durmaksızın yanıyordu...

51 yıldır aralıksız yanan 69 metre boyundaki krateri söndürmek için çalışmalara başlanacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA