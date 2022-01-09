Video Dünya 51 yıldır yanıyor! Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı kapatılıyor | Video
51 yıldır yanıyor! Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı kapatılıyor | Video

51 yıldır yanıyor! Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı kapatılıyor | Video

09.01.2022 | 14:47

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Türkmenistan'da 51 yıldır yanan Cehennem Kapısı söndürülüyor. Cumhurabaşkanı Berdimuhammedov, büyük bir ekolojik zarara yol açan kraterin söndürülmesi için gerekirse yabancı uzmanlardan da yardım alabileceklerini söyledi. İşte Cehennem Kapısı'nın ayrıntıları.

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