51 yıldır yanıyor! Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı kapatılıyor | Video

Türkmenistan'da 51 yıldır yanan Cehennem Kapısı söndürülüyor. Cumhurabaşkanı Berdimuhammedov, büyük bir ekolojik zarara yol açan kraterin söndürülmesi için gerekirse yabancı uzmanlardan da yardım alabileceklerini söyledi. İşte Cehennem Kapısı'nın ayrıntıları.