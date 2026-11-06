SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

SON DAKİKA… Güvenlik güçleri suç örgütlerine göz açtırmadı. Cehennem Melekleri organize suç örgütü lideri Necati Arabacı'nın 15,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından aynı dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Örgütün sahadaki operasyonlarını yönettiği iddia edilen Adem Papağan Manisa'da yakalandı. Lidere olan bağlılığı nedeniyle kendisine lüks bir araç tahsis edildiği gizli tanık ifadelerine yansıyan Papağan'ın, suç ağındaki karanlık rolü ve eylemleri hazırlanan 95 sayfalık iddianamede tüm çıplaklığıyla yer aldı. İşte detaylar…