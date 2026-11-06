Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

SON DAKİKA… Güvenlik güçleri suç örgütlerine göz açtırmadı. Cehennem Melekleri organize suç örgütü lideri Necati Arabacı'nın 15,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından aynı dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Örgütün sahadaki operasyonlarını yönettiği iddia edilen Adem Papağan Manisa'da yakalandı. Lidere olan bağlılığı nedeniyle kendisine lüks bir araç tahsis edildiği gizli tanık ifadelerine yansıyan Papağan'ın, suç ağındaki karanlık rolü ve eylemleri hazırlanan 95 sayfalık iddianamede tüm çıplaklığıyla yer aldı. İşte detaylar…

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Ümit Erkan DEMİRCAN
HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 06.11.2026 14:59
SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

Türkiye ve Avrupa'da korku salan "Cehennem Melekleri" organize suç örgütüne yönelik süreç, lider "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı'nın Sırbistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken havalimanında yakalanmasıyla başladı. Liderin gözaltına alınmasının ardından, örgütün eylem hazırlıklarını koordine ettiği ileri sürülen iki numaralı ismi Adem Papağan izini kaybettirerek firar etti.

SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

TÜM SOKAKLARA ÇÖKTÜLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çetenin karanlık faaliyetlerini deşifre eden dev bir iddianame hazırladı. 95 sayfalık iddianameye giren teknik takip ve dinleme kayıtları, Adem Papağan'ın sokağı ve suç ağını ne denli pervasızca yönettiğini gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre Papağan, çete Lideri Necati Arabacı'dan aldığı talimatla eğlence mekanlarını haraca bağladı.

SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

DIŞARIDAN CEZAEVİNİ YÖNETTİ

İddianameye giren en somut delillerden biri, 16 Eylül 2023 günü saat 18:29'da gerçekleşen telefon görüşmesiydi. Kapalı cezaevindeki koğuştan gizlice dışarısı ile irtibat kuran örgüt üyelerinin, doğrudan iki numara Adem Papağan'ı aradı.

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SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

Bu görüşmede eğlence mekanı sahibi "Maduro Remzi" lakaplı Remzi isimli şahsın cezaevinde arkadaşlarıyla aynı koğuşa düştüğünü öğrenen Papağan, iddiaya göre mekan sahibinin gözünü korkutmak ve dışarıdaki mal varlıklarına çökmek amacıyla cezaevindeki adamlarına koğuş içinde acımasızca baskı ve şiddet uygulanması talimatını verdi.

SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

KORKUNÇ DETAYLAR

İddianamedeki teknik takip tutanaklarına göre ise örgüt adına sokakta silahlı eylemleri gerçekleştiren şüphelilerden Servet Şengül, doğrudan Adem Papağan'dan talimat aldığını telefon görüşmelerinde açıkça itiraf etti. Dinlemeye takılan kayıtlarda Şengül'ün, Papağan'a eylemi tamamladıklarını belirtmek üzere "Tamam iş bizde " diyerek bilgi verdiği, Papağan'ın ise sokağa korku salmak amacıyla eylemin örgüt adına üstlenilmesi emrini ilettiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

Aynı eylem silsilesinin devamında, sokaktaki tetikçileri yöneten Adem Papağan'ın eylemleri sonrasında, örgüt lideri Necati Coşkun Arabacı'nın devreye girerek mağdur şahısların emniyete gidip şikayetçi olmasını doğrudan tehdit ve baskıyla engellediği de telefon kayıtları ve zaman aralıklarının tam uyumuyla iddianamede delillendirildi.

SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

SADAKATE LÜKS ARAÇ

Örgüt içindeki lüks ve hiyerarşik ödül mekanizması da doğrudan resmi ifadelere dayandırıldı. Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olarak ifadesi alınan, Adem Papağan'ın kız arkadaşı Nazlı M., Papağan'ın örgüt içerisindeki "başarılı" infaz ve saha hizmetlerinden dolayı lider Necati Coşkun Arabacı tarafından kendisine lüks bir araç tahsis edildiğini doğrudan itiraf etti.

SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

MANİSA'DA YAKALANDI

İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın sonunda ise Necati Coşkun Arabacı, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", Adem Papağan'ın koordine ettiği sahadaki eylemleri azmettirmekten "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 15 yıl 6 ay (15,5 yıl) hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

Bu cezanın ardından Papağan içinde çember daraldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Papağan, saklandığı Manisa'da gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

#MANİSA