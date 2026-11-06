SON DAKİKA… Cehennem Melekleri’ne ağır darbe! Örgütün 2 numaralı ismi Adem Papağan yakalandı: Sadakatine karşılık hediye lüks cip!

SADAKATE LÜKS ARAÇ

Örgüt içindeki lüks ve hiyerarşik ödül mekanizması da doğrudan resmi ifadelere dayandırıldı. Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olarak ifadesi alınan, Adem Papağan'ın kız arkadaşı Nazlı M., Papağan'ın örgüt içerisindeki "başarılı" infaz ve saha hizmetlerinden dolayı lider Necati Coşkun Arabacı tarafından kendisine lüks bir araç tahsis edildiğini doğrudan itiraf etti.