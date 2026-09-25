Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya'nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya'nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

SON DAKİKA | Yeraltı savaşlarının en kritik aktörlerinden biri olarak gösterilen Cehennem Melekleri'nin Hellport Başkanı Mesut Şimşek'e yönelik bir suikast; Almanya ve Hollanda polisinin operasyonuyla son anda engellendi. 13 yaşındaki çocuk tetikçi, saldırıdan saniyeler önce yakalandı. Yeraltı dünyasına kiralık katil temin ettiği için "suç emlakçısı" olarak nam salan 26 yaşındaki bir kadın ise saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Saldırının arkasında Almanya'nın en büyük ve en güçlü organize suç şebekelerinden, kökleri Mardin'e dayanan El Zein aşiretinin olduğu ileri sürüldü. SABAH, o suikast girişimi ve Almanya'da yaşanan güç denge savaşlarıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 25.09.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 09:37
SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya’nın en büyük suç şebekesi mercek altında!
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SON DAKİKA | Hellport Başkanı Mesut Şimşek'e yönelik başarısız suikast girişimi; aslında tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. 2026 yılının Ocak ayında Hollanda polisi, Lübnan asıllı iki çocuk annesi bir kadının; Amsterdam-West'te bir suç örgütü tarafından kaçırıldığını ve işkenceye maruz kaldığını belirleyince telefonunu incelemeye aldı. Amsterdamlı kadının profili, suç mağdurundan çok, alışılmışın dışında tüyler ürpertici olaylarla doluydu.

SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya’nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

Mesut Şimşek

GÜNDÜZLERİ ANNE GECELERİ SUİKAST PLANLAYICISI

Genç kadının gündüzleri anne; geceleri ise suç dünyasına kiralık katil temin eden bir "yeraltı emlakçısı" olduğu belirlendi. Geriye dönük dijital incelemede ise kadının; Hollanda'nın Wormerveer kentinde 14 Temmuz gecesi Fas kökenli bir ailenin evine düzenlenen Kalaşnikoflu saldırının planlayıcısı olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya’nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

Serjey Enser

YENİ BİR İŞ

Bu incelemeler sürerken, Hollanda polisinin gizli istihbarat birimi olan TCI (Team Criminele Inlichtingen), kadının Almanya'da gerçekleşecek bir suikast için snapchat üzerinden 13 yaşındaki Serjay Enser ile 3000 euroya anlaştığını tespit etti. Enser'in annesinin, oğlu için kayıp başvurusunda bulunduğunu belirlendi. Enser ve kadın, Hamburg'un St. Pauli (Reeperbahn) bölgesinde yakalandı.

SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya’nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

SİLAH VE ADRESLER ÇIKTI

Enser'in çantasında yapılan aramada bir adet suikast silahı ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Cebinde ise Hells Angels'ın "Hellport" kulüp binası ve Mesut Şimşek'in ev adresinin olduğu bir not defteri bulundu. Enser, kadın ve silahı temin eden bir kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya’nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

El-Zein Klanı Mahmud Uca

ATEŞ AÇILDI

Bu başarısız suikast girişimi saldırının arkasındakileri geri adım attırmadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Mesut Şimşek, Geesthaacht'da bir caddede yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan bir saldırgan ateş etti. Şimşek, bu saldırıdan da yara almadan kurtuldu.

SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya’nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

TOPLAM 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olaylara adı karışan 6 Lübnanlıyı gözaltına aldı. Şimşek'in evinde yapılan aramada ise bir adet Kalaşnikof silah ele geçirildi. Saldırının arkasında Almanya'nın en büyük ve en güçlü organize suç şebekelerinden, kökleri Mardin'e dayanan El Zaid aşiretinin olduğu ileri sürüldü. Polis, ayrıca Mesut Şimşek'e düzenlenen saldıryla, 9 Eylül'de Hamburg'daki Lagerstrasse'deki öldürülen Murat Büyükkeskin ile Mazlum Uğur Aktaş'ın bağlantılarını araştırıyor.

SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya’nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

EL ZEİN KLANI KİMDİR?

El Zein suç örgütü, Almanya'nın en büyük ve en güçlü organize suç şebekelerindendir. Alman istihbarat raporlarına göre ailenin asıl kökeni Mardin'in Savur ilçesine (Üçkavak köyü) dayanmaktadır. Aile daha sonra Mardin'den Lübnan'a (Beyrut) göç etmiş, burada bir süre yaşadıktan sonra 1980'li yıllarda Avrupa'ya yönelmiştir. Almanya'da, özellikle Berlin'de etkin olan Arap ve Kürt kökenli suç ağlarının ve klan yapıların en büyüklerinden biri olarak bilinir. Ailenin üye sayısının binlerce kişiye ulaştığı tahmin edilmekte.[ Grubun en bilinen ve lider figürlerinden biri, kamuoyunda "Berlin Cumhurbaşkanı" veya "Manevi Baba (Godfather)" lakaplarıyla anılan Mahmut El Zein yani Mahmut Uca'dır.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ALMANYA