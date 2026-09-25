Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya'nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

SON DAKİKA | Cehennem Melekleri’nin başkanına çocuk infazcı: Almanya'nın en büyük suç şebekesi mercek altında!

SON DAKİKA | Yeraltı savaşlarının en kritik aktörlerinden biri olarak gösterilen Cehennem Melekleri'nin Hellport Başkanı Mesut Şimşek'e yönelik bir suikast; Almanya ve Hollanda polisinin operasyonuyla son anda engellendi. 13 yaşındaki çocuk tetikçi, saldırıdan saniyeler önce yakalandı. Yeraltı dünyasına kiralık katil temin ettiği için "suç emlakçısı" olarak nam salan 26 yaşındaki bir kadın ise saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Saldırının arkasında Almanya'nın en büyük ve en güçlü organize suç şebekelerinden, kökleri Mardin'e dayanan El Zein aşiretinin olduğu ileri sürüldü. SABAH, o suikast girişimi ve Almanya'da yaşanan güç denge savaşlarıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.

Giriş Tarihi: 25.09.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 09:37