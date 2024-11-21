Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı

Son dakika haberi: İstanbul Bahçeşehir'de 2009'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği açıklanmış ancak şüpheli bulunan ölümün ardından Karabulut Ailesi fethi kabir yapılarak mezarın açılıp DNA testi işlemi yapılmasını talep etmişti.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:03
Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı

Son dakika haberi: Yıllardır dillerden düşmeyen bu şüphenin ardından iki ailenin, "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebini sonunda kabul etmişti.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat verdi.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı

Cinayette soru işaretlerinin kalkması için 3 Ekim'de Karacaahmet Mezarlığı'nda Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı

Tabuta konan parçalar, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı

Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı.

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