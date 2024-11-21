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Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı
Son dakika: Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı! DNA örnekleri alınıp karşılaştırma yapılmıştı
Son dakika haberi: İstanbul Bahçeşehir'de 2009'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği açıklanmış ancak şüpheli bulunan ölümün ardından Karabulut Ailesi fethi kabir yapılarak mezarın açılıp DNA testi işlemi yapılmasını talep etmişti.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:03