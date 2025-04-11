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SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!
SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!
SON DAKİKA ... İstanbul Esenyurt'ta boş bir arazide 35 yaşındaki epilepsi hastası Nurcan Karabulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırma ile genç kadının ölümüyle ilgili kan donduran ayrıntılara ulaşıldı. Karabulut'un olay günü görüştüğü eski sevgilisi gözaltına alındı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:09