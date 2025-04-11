Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!

SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!

SON DAKİKA ... İstanbul Esenyurt'ta boş bir arazide 35 yaşındaki epilepsi hastası Nurcan Karabulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırma ile genç kadının ölümüyle ilgili kan donduran ayrıntılara ulaşıldı. Karabulut'un olay günü görüştüğü eski sevgilisi gözaltına alındı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:09
SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!

Olay, geçtiğimiz yıl 25 Haziran günü öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre; mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti. Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, cesedin üzerinde herhangi bir yara izi olmadığı, ağzında köpükler olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cesedin 35 yaşındaki Nurcan Karabulut'a ait olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!

HASTANEDEKİ BABASINA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Karabulut'un hastanedeki babasına refakat etmek için evden çıktığı ancak hastaneye gitmediği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin epilepsi hastası Karabulut'a 'Şüpheli ölüm' teşhisi koyması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!

Karabulut'un cesedinin bulunduğu patika yolun ise evine giderken kısa güzergah yolu olduğu için tercih edebileceği belirtildi.

SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!

BURNUNDA KANAMA VE ÖLÜM MORLUKLARI TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı yapılan çalışmalarda ekipler tanık olarak M.C.B'nin ifadesine başvurdu.