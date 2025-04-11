SON DAKİKA ... Cesedi boş arazide bulunmuştu! Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar: Tecavüz edip boğmuş!

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, cesedin üzerinde herhangi bir yara izi olmadığı, ağzında köpükler olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cesedin 35 yaşındaki Nurcan Karabulut'a ait olduğu tespit edildi.